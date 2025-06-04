宜蘭縣凱旋國小前道路，是全縣首處行人優先區，限速20公里。（記者王峻祺攝）

2025/06/04 15:06

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕「行人交通安全設施條例」去年10月上路，宜蘭縣今年試辦全縣首處「行人優先區」，選定凱旋國小前的縣政二街，長約400公尺道路，車輛行駛於優先區內不得超過20公里，並禁止按鳴喇叭，盼能提升學童及行人通行安全，縣府將持續監測成效，作為日後其他地點的推廣依據。

交通部去年公告實施行人優先區，改變人車路權，所有車輛均要停讓行人，安全措施設置包括路口專用標誌、標線及降速設施，路段兩端地面也須採用不同顏色或材質鋪面，提醒車輛駕駛人減速並注意行人。

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位於宜蘭縣政中心內的凱旋國小，每逢上下課時段，家長接送區易發生人車衝突，因此被縣府交通處相中，設置全縣首處行人優先區，除新設置標線和人行道，也規定車輛進入後限速20公里。

縣府交通處表示，經盤點縣內各處需求，最後選擇在凱旋國小周邊試辦一處行人優先區，目前相關設施已完成，請民眾通過時，務必優先禮讓行人，優先區範圍為縣政二街，長約400公尺，斑馬線也用特殊顏色提醒駕駛注意。

縣府指出，凱旋國小行人優先區設置後，已請顧問公司到場監測成效，會持續至7月，將透過相關數據的呈現，檢討後續是否有需要改進地方，當作縣內其他地點設置評估的參考依據。

「行人優先區」主要以行人步行為優先，該道路全寬可供行人步行；車輛駕駛人須緩速通過，不得危及行人安全或阻礙行人通行，必要時應停車等待行人通過，行人則不得無故妨礙車輛通行。若在行人優先區超速，將依「道路交通管理處罰條例」處罰，一般超速最重可處2400元罰鍰、嚴重超速最重處36000元。

附近陳姓住戶說，縣政二街是學區，周邊住戶也多，非上下學尖峰時段，確實駕駛車速都較快，設置行人優先區除能保障學童行走安全，一般行人也能受惠，樂觀其成。

宜蘭縣今年試辦全縣首處「行人優先區」，選定凱旋國小前的縣政二街，長約400公尺道路，車輛行駛於優先區內不得超過20公里，並禁止按鳴喇叭。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣選定凱旋國小前的縣政二街，試辦全縣首處「行人優先區」，長約400公尺。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣試辦行人優先區，凱旋國小前限速20公里。（記者王峻祺攝）

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