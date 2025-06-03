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    高鐵延伸宜蘭僅快5分鐘？ 賀陳旦拜會宜蘭議長說明了

    前交通部長賀陳旦（左2）今天下午拜會宜蘭議長張勝德（中），交流高鐵延伸宜蘭議題。（記者王峻祺攝）

    前交通部長賀陳旦（左2）今天下午拜會宜蘭議長張勝德（中），交流高鐵延伸宜蘭議題。（記者王峻祺攝）

    2025/06/03 18:09

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕高鐵延伸宜蘭問題備受外界關注，前交通部長賀陳旦今天拜會宜蘭縣議長張勝德，2人多方交流，並力促呼籲鐵道局應盡快加開地方說明會或公聽會，更拋出「化被動為主動」討論的可能性；至於高鐵、直鐵「僅快5分鐘」爭議，賀陳旦也當場說明，表示鐵道局根本沒算前後轉乘時間。會中還有與會者透露，高鐵、台鐵高架共構的可行性，曾有「技術上可行」的會議記錄。

    賀陳旦今天下午與高鐵延伸宜蘭監督聯盟召集人康芳銘、守護宜蘭工作坊發言人鄭慧妮等人，拜會宜蘭議長張勝德，針對高鐵延伸宜蘭議題進行交流。賀陳旦說，支持議長對於高鐵延伸宜蘭、直鐵，乃至於縣府提出的高鐵高架共構整合的方案，採取多討論的立場和態度。

    他說，如果直鐵優於高鐵或者高鐵與高架共構可行，除可避免高鐵延伸段近20公里的用地徵收和禁限建外，同時能避免沿線農業生產環境的破壞與景觀的衝擊。

    議長張勝德說，高鐵延伸宜蘭不分藍綠大家同樣關注，為讓民眾對建設有知的權利，鐵道局應該要尊重環評初審會議內容，加強與沿線居民的溝通，在7月底前盡快加開說明會或公聽會，地方也不排除化被動為主動，邀集藍綠立委、民代及相關單位同步進行。

    至於鐵道局日前否認高鐵與直鐵「僅快5分鐘」的錯誤對比，強調實際高鐵比直鐵快25分鐘部分。賀陳旦今天也親自說明，表示高鐵路線是從南港到新宜蘭站，雖是20分鐘，但民眾多半會從台北車站搭至南港，鐵道局根本沒算台北至南港的8分鐘轉乘，以及抵達高鐵宜蘭站後約10分鐘的轉乘，還有新宜蘭至台鐵宜蘭站的3分鐘車程，應該要把「去頭去尾時間加回來」，台北到宜蘭高鐵總旅程要41分鐘。

    上月中旬，針對宜蘭縣政府建議，高鐵與台鐵高架計畫共用頭城至礁溪路廊，也就是共構部分，鐵道局認為礙於多方考量，無法併入高鐵計畫執行。不過與會人士透露，在2023年及2024年的相關討論會議中，確實有共構技術上可行的會議紀錄，明顯與鐵道局說法不同。

    宜蘭縣府表示，會再函文鐵道局轉達各方建議，期望能夠針對地方加強溝通及說明。

    至於高鐵、直鐵「僅快5分鐘」爭議，賀陳旦也當場說明，表示鐵道局根本沒算前後轉乘時間。（賀陳旦提供）

    至於高鐵、直鐵「僅快5分鐘」爭議，賀陳旦也當場說明，表示鐵道局根本沒算前後轉乘時間。（賀陳旦提供）

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