世界自行車日開騎！ 日月潭「電動船騎」探索湖光山色

日管處響應「世界自行車日」活動，推出「電動船騎」低碳遊程，讓遊客能騎著電動自行車，回程再搭電動船遊湖。（日管處提供）

2025/06/03 16:50

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭風景區管理處今響應6月3日「世界自行車日」，舉辦結合電動自行車與電動船的「電動船騎」低碳遊程，讓騎士能沿著自行車道騎到對岸，再搭電動船回程，除能欣賞潭邊景點，還能徜徉潭中探索湖光山色，體驗不一樣的日月潭自行車之旅。

日管處表示，今邀集80多名車友組成綠色騎士團，從潭區水社碼頭出發，沿著水社段、松柏崙段，一路騎到伊達邵碼頭，並由領騎人員帶領解說，造訪日月潭新八景中的九蛙疊像，以及在潭區大竹湖水域，欣賞由日月潭纜車組成的微笑山谷景觀。

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待抵達伊達邵逛完老街商圈後，再搭乘低噪音、零碳排的電動船返回水社碼頭，除感受壯闊潭面風光，也能體驗截然不同的自行車遊程。

日管處說，日月潭「電動船騎」是極具代表性的綠色旅遊示範路線，透過世界自行車日的活動響應，向民眾展現結合電輔車與電動船的絶妙旅遊模式，盼讓更多遊客願意在潭區體驗自行車，搭乘電動船與步行的方式旅遊，深度探索日月潭。

日管處推廣「電動船騎」低碳遊程，讓遊客能騎著電動自行車環潭，回程再搭電動船遊湖。（日管處提供）

日管處推廣「電動船騎」低碳遊程，讓遊客能騎著電動自行車環潭，回程再搭電動船遊湖。（日管處提供）

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