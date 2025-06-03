表揚5157位市長獎、技藝人才及模範生 侯友宜勉心懷良善、努力向前

新北市長侯友宜頒發市長獎，錦和高中簡立綺穿著阿美族傳統服飾上台領獎。（記者翁聿煌攝）

2025/06/03 15:44

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市113學年度「市長獎、技藝頂尖人才暨學校模範生代表頒獎典禮」3日舉行，共計5157位來自高、國中小學校學生分別獲頒「學習卓越市長獎」、「特殊展能市長獎」、「技藝頂尖人才」及「學校模範生代表」等獎項，由市長侯友宜頒獎並勉勵學生們「心懷良善，努力向前，你會是最耀眼的那道光！」肯定每位孩子在不同領域的努力與表現。

侯友宜表示，新北市教育積極打造讓每位孩子都能發揮所長的環境，這次表揚涵蓋學業卓越、特殊展能、技藝競賽優勝與模範楷模等多元領域，正是新北鼓勵孩子從興趣出發、找到自信與成就的最佳體現，他也期許所有得獎者持續以良善品格、積極態度迎向未來，成為帶動社會向上的關鍵力量。

請繼續往下閱讀...

得獎學生當中，三峽國中侯羿丞榮獲「特殊展能市長獎」及新北市技藝競賽陶藝科第一名雙料殊榮，他自7年級起便對美術展現高度熱忱，特別對陶藝創作充滿熱情，經常利用課餘時間自主練習，從拉胚、釉彩到燒製樣樣親力親為，展現藝術職人精神，不僅在校內表現亮眼，更積極參與各項競賽，屢獲佳績。

錦和高中簡立綺穿著阿美族傳統服飾上台領獎，她以阿美族語朗讀特優與長跑障礙賽雙棲表現，實踐語言文化與運動素養並進的學習典範，不僅在113年全國語文競賽以特優表現，同時也是田徑場上主攻長跑與障礙賽項目，在多項賽事勇奪佳績，大學將進入台灣體育大學運動媒體傳播系深造。

竹林高中鮑其麟從國中時期開始專注書法創作6年，囊括逾120項獎項包含全國語文競賽寫字高中組榮獲優選及新北市美術比賽南區高中組第一名等殊榮，他不僅書藝精湛，更是校內模範生代表，展現新世代文青風範。其麟擅長多種書體，筆觸沉穩有力，常於作品中展現豐富情感與文化底蘊，深受師長肯定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法