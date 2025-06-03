2米大蛇想吃鳥蛋 翻高牆攀2樓窗探頭嚇壞屋主

該戶民宅圍牆很高，捕蛇廠商懷疑是從旁邊樹木攀爬掉落進入的。（南市農業局提供）

2025/06/03 06:50

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市南區喜樹路1戶透天民宅日前出現1尾約2米長的臭青公，從住家旁的空地，先爬上高聳的圍牆進入民宅的花園，再攀樹上了2樓窗戶探頭、「對看」。南市議員林美燕表示，這隻蛇是為了吃樹上一窩鳥蛋才翻牆、爬樹上2樓，透天厝黃姓屋主意外撞見，當場嚇壞了。

台南市農業局森保科長朱健明表示，捕蛇廠商接獲通報後趕往現場，但蛇已不見蹤影，研判是攀爬旁邊樹木再掉落進入民宅。台南市截至今年4月底為止，共捕獲795尾蛇，前3名蛇種分別為臭青公227尾，眼鏡蛇191尾，南蛇110尾。

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其中，臭青公又稱王錦蛇，為台灣田野常見的蛇類，其攻擊性較強，但無毒，主要以老鼠、蛙類、鳥類或鳥蛋為食，體長最大可達到200多公分。

林美燕指出，該戶民宅位於南區喜樹路上，是1戶城堡式的透天樓房，圍牆很高，約有3米高，屋主家裡花園的樹上有1窩鳥巢。這隻蛇為了吃樹上鳥巢內的鳥蛋，從附近的竹林空地，先爬上高聳圍牆，沿著圍牆經過了多戶人家，再進入民宅花園，然後爬到樹上吃完了鳥蛋，就爬到2樓窗戶和屋主「對看」，看到這麼大尾的蛇就在眼前，屋主當場嚇死了，直說很恐怖。

林美燕說，屋主反映，住家旁邊的空地長滿雜草、竹林，現在炎炎夏日，蛇類出沒，當地居民人人自危。她當天馬上通報區公所，要求依南市空地空屋管理自治條例規定查報清理，否則「有1隻就有第2隻、第3隻…」民眾都怕死了。

對於蛇會爬牆、爬樹一事，台灣爬行類動物保育協會理事王士豪表示，大部分的蛇都有爬樹能力，而且機動性很高。

這隻臭青公攀樹上了民宅2樓窗戶探頭，嚇壞屋主。（林美燕提供）

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