7月起中央放寬室內家貓免打狂犬病疫苗 屏縣獸醫傳反對聲浪

屏東縣議員梁育慈關心7月起取消貓隻狂犬病疫苗強制施打的相關規定。（記者羅欣貞攝）

2025/06/02 15:45

〔記者羅欣貞／屏東報導〕農業部動植物防疫檢疫署預計下月（7月）1日起，有條件放寬家貓施打狂犬病疫苗的規範，長期飼養在室內的貓咪或外出時會使用運輸籠、推車等避免露出身體或逃脫器具的貓咪，將不再要求強制施打；民進黨屏東縣議員梁育慈今天（2日）在議會質詢時表示，接獲屏東縣獸醫公會陳情，對放寬措施強烈反對，請縣府主動召集開會，將地方意見向中央轉達。

屏東縣政府農業處長鄭永裕表示，仍然會鼓勵貓隻施打狂犬病疫苗。

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屏東縣議員梁育慈表示，端午連假有個好消息，台灣成為亞洲唯一三大豬病非疫國，這是長年努力才有的成果，因此各種疫病的防疫都必須高度重視；以中央7月有條件放寬家貓不施打狂犬病疫苗來說，恐怕會成為狂犬病防疫的破口，據她了解，放寬措施可能與貓施打含佐劑狂犬病疫苗有萬分之一機率引發惡性腫瘤，以及經貓傳染狂犬病的比例低等因素有關。

梁育慈表示，針對7月放寬的措施，屏東獸醫師公會向她陳情，希望能再進行專業討論，畢竟狂犬病是重大人畜共通傳染病，台灣主要以鼬獾為主要傳播宿主，家貓的管制定義不是很明確，許多家貓白天出去玩，晚上回家來，就算一直待在家裡，也可能有貓朋友來家中，法規上難以定義，縣府是否有對策？

農業處長鄭永裕回覆指出，雖然新規定是完全沒跟外界接觸的家貓不強制施打，不過縣府還是有造冊，因為屏縣有13鄉鎮被列為狂犬疫疫區，縣府每週派員巡迴相關鄉鎮兩次，針對突發性案例區域強制施打，也透過動物醫院等不同活動的管道推廣施打，目前比較不易管理的是流浪貓部分，包含有人在餵養、有人在管理，還是容易和家貓和人類有接觸，因此縣府針對家貓部分，還是有造冊，鼓勵其施打狂犬病疫苗。

梁育慈表示，針對屏東縣獸醫公會的意見，請農業處主動召集開會，並將地方意見轉達給中央，此外，在疫苗採購方面，應努力買到降低風險，適合貓隻施打的疫苗；屏縣前年、去年狂犬病疫苗施打率都有在六成二、六成一，希望農業處繼續積極鼓勵飼主讓毛小孩們踴躍施打。

屏東縣獸醫公會說帖，反對7月起取消貓隻狂犬病疫苗強制施打規定。（屏東縣議員梁育慈提供）

針對中央7月起取消貓隻狂犬病疫苗強制施打規定，屏東縣議員梁育慈（左）質詢屏東縣府農業處長鄭永裕（右）。（取自屏東縣議會網站）

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