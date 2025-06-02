4顆愛文芒果498元！扯到墾丁引熱議 官方：今年批發價貴一倍

今年每個達1斤重的頂級愛文芒果，5個要價999元。（記者蔡宗憲攝）

2025/06/02 12:39

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕一名網友在網路分享從枋山返回高雄途中，路邊購買4顆芒果竟花費498元的經歷，引發熱議。該網友表示，路邊攤販標示「3斤100元」，卻在結帳時被告知此價格僅適用於品質較差的蓮霧，芒果則以每台斤約200元的價格計算，讓他直呼「一顆芒果比雞腿便當還貴」，還將芒果價格與墾丁掛鉤。但芒果高價實因天災與產量銳減所致，墾丁又無端「被黑」。

屏東愛文芒果主要產於枋寮、枋山及恆春半島，作為全台最早上市的芒果產區，每年4月底進入採收期。屏東縣政府農業處指出，受去年多個颱風侵襲及今年冬季寒流、春節後冷熱交替天氣影響，果樹開花與結果率大幅下滑，芒果產量僅達去年的2成。農業處進一步表示，目前進入產季，五、六月批發價每公斤已達130元，較去年同期的60元左右高出一倍以上。

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當地資深農民陳先生無奈說，「今年產量估計僅剩1至2成，真的很慘！」產量銳減推高價格，頂級5斤裝愛文芒果禮盒，5大顆動輒999元，均價每台斤200元以上；普通等級芒果則在每台斤100元上下，但因供不應求，價格普遍高於往年。該網友購買的芒果，2.49台斤計價498元，換算每台斤約200元，屬頂級芒果行情，與攤販標示的「3斤100元」低價形成誤解。

更令人玩味的是，網友將事件地點誤指墾丁，卻忽略枋山距離墾丁近50公里的地理現實。當地民眾苦笑道：「每次提到消費問題，網友總愛扯上墾丁，連石垣島開航都能扯到墾丁，簡直莫名其妙。」墾丁作為觀光重鎮，屢因物價問題被放大檢視，恆春居民也苦笑「整個屏東大概都是墾丁神聖不可分割的一部分了。」

枋山資深農民感嘆，網路時代資訊傳播快速，卻也容易以訛傳訛，盼消費者理解農民困境，支持在地農業，但也認為，芒果價格風波凸顯資訊透明的重要性，攤販標價及說明若更清楚，或能避免類似爭議。

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