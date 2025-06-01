解桃園、龜山五叉路口40年塞車惡夢 成功二橋預計9月動工

為解決桃園、龜山交界5叉路口交通壅塞問題，桃市府計畫興建成功二橋，從城市車旅停車場三聖站延伸至成功陸橋。（桃市府提供）

2025/06/01 13:24

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕為解決桃園、龜山交界5叉路口40多年交通壅塞問題，桃園市政府計畫興建成功二橋，從城市車旅停車場三聖站（成功路三段）延伸至成功陸橋（省道台1線），桃園市工務局表示，本月設計將完成並上網發包，預計9月動工，動工前會再召開說明會，2027年完工後將封閉既有的成功橋。

桃園區三民路一段、三民路、成功路二段、成功路三段、長壽路，是往來桃園、龜山的要道，每天上下班尖峰時段，行經5叉路口要往返兩地及虎頭山的車流相當壅塞，市府計畫新建成功二橋，讓往返虎頭山的車流改道成功二橋，工務局表示，新橋全長約176公尺、橋寬約16公尺，總工程經費概估約4億元，預計本月設計完成及工程上網發包、9月動工，2027年7月完工。

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工務局表示，成功二橋完工後將封閉既有成功橋，讓原本5叉路口優化為標準十字路口，以提升道路服務水準，改善尖峰時段車流壅塞情形，屆時往成功路三段（虎頭山公園方向），都將由新建的成功二橋作為替代道路。

議員陳美梅表示，現行民眾可由成功路二段穿越成功橋往成功路三段及虎頭山等地，若屆時成功橋廢止通行，當地交通動線勢必大幅改變，同時對沿線社區居民產生進出等問題，市府在建新橋的同時，亦要完善相關配套措施。

工務局長汪在宙表示，成功二橋完工後僅供汽機車通行，人行主要走橋下空間，另封閉成功橋是為改善原本的5叉路口型態，經進行新橋完工、封閉舊橋的交通模擬，各路口交通順暢度都有明顯改善，雖然屆時民眾需要繞行較遠，但可大大節省號誌及等待時間，經與居民溝通反應良好，只是擔心噪音問題，施工時會做好隔音設施，完工通車後亦會與交通局、公路局，針對周邊交通號誌、動線等滾動式檢討。

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