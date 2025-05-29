15縣市大雨特報！今鋒面通過雨彈狂襲 北部低溫僅22度

中央氣象署今晨6時對全台15縣市發布大雨特報。（資料照）

2025/05/29 06:52

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（29日）受到鋒面通過的影響，各地天氣不穩定，普遍有陣雨或雷雨，局部地區可能有短延時強降雨，並伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，各地容易有大雨發生，尤其西半部地區可能有局部豪雨；預計入夜後，鋒面將移動到巴士海峽，北部及東北部地區的降雨就會開始減緩。

氣象署今晨6時15分對15縣市發布大雨特報，受鋒面影響，今天台中以北地區及南投以南、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

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氣溫方面，受到東北季風增強及降雨影響，各地氣溫都會下降，北部、宜蘭高溫22至24度，中部、花蓮24至27度，南部及台東30到31度，晚間氣溫會再進一步下降，中部以北、東半部低溫19至22度，南部低溫則是22到24度。

離島天氣方面，各離島亦有陣雨或雷雨。澎湖23至27度；金門20至23度；馬祖18至23度。

空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

明天（30日）鋒面位於巴士海峽，南部、東部、東南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為零星短暫陣雨後多雲；東北季風影響，各地早晚天氣較涼。

31日東北季風減弱，各地氣溫回升；東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

6月1日南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

2日、3日西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨；３日晚起另一鋒面接近，中部以北及東北部地區轉為有局部短暫陣雨或雷雨。

4日另一鋒面影響，西半部、東北部及東部地區有短暫陣雨或雷雨，東南部地區有局部短暫陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 22 ~ 23 23 ~ 25 25 ~ 30 24 ~ 27

中央氣象署今晨6時對全台15縣市發布大雨特報。（圖擷自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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