台版亞馬遜河雨林？宜蘭冬山河出海口「叢林探險」畫面曝光

宜蘭冬山河出海口的蘆葦叢水路搭乘獨木舟體驗，被戲稱是「叢林探險」。（圖由王俊明提供）

2025/05/28 22:24

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭新祕境？一群民宿業者搭乘獨木舟到冬山河出海口體驗自然生態，空拍機拍下當地獨特原始風貌，畫面今天（28日）曝光，宛如台版的亞馬遜河雨林，搭船造訪被戲稱是國內難得一見的「叢林探險」遊程。

宜蘭縣政府辦理冬山河流域觀光產業服務品質提升規劃執行案，地方民宿業者26日搭9艘獨木舟，到五結鄉冬山河出海口現勘體驗，冬山河溫泉產業暨觀光發展協會總幹事王俊明隨行空拍，拍出讓人驚豔的畫面。

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一行人從冬山河清水大閘門下游處的清水簡易碼頭出發，朝向出海口方向航行，航行500公尺後，獨木舟開進水道旁蘆葦叢內水路，王俊明利用空拍機拍攝，再以「宜蘭祕境」為題，把畫面PO上網，網友大讚是漂亮的視角，詢問這是哪裡？有人認為很像是南美洲的亞馬遜河雨林。

王俊明揭開謎底，直指拍攝地點在冬山河出海口，由於沒有道路連通，此處人跡罕至，一望無際蘆葦叢搭配貫穿其中的水路，形成巧妙的視角，日後若能規劃為旅遊新路線，可望吸引不少遊客搭乘獨木舟，來一趟「叢林探險」之旅。

搭獨木舟探索冬山河出海口畫面，讓人驚豔不已。（圖由王俊明提供）

冬山河出海口空拍景致。（圖由王俊明提供）

空拍畫面的冬山河出海口，被視為台版亞馬遜河雨林。（圖由王俊明提供）

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