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    計程車「繞行機場參觀」抗議 爆出高雄機場新產業鏈亂象

    計程車「繞行機場參觀」，並按喇叭表達訴求，警方隨行戒備。（記者洪臣宏攝）

    計程車「繞行機場參觀」，並按喇叭表達訴求，警方隨行戒備。（記者洪臣宏攝）

    2025/05/28 22:04

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄國際機場禁止非排班計程車進入搭載預約乘客，引發眾怒，透過網路、社群今（28）日下午自發性動員，7、80輛計程車接成一條車龍，緩速「繞行機場參觀」，並按喇叭宣洩不滿。有司機指出，這項禁令已衍生出新的產業鏈及亂象，同樣會衝擊機場排班司機，且影響國際觀瞻，政府應盡速修法開放。

    非高雄機場排班司機在網路上以宣傳圖卡號召，他們不滿「被限制進場載客」、「忽視乘客搭車權益」，而預訂召開的公聽會也延遲，因而展開「捍衛機場接班權益」行動。

    這次陳抗未經集會遊行申請，航警局高雄分局、小港分局動員近80人，在機場內外道路維持秩序及交通。計程車司機井然有序繞行機場數圈，平和地表達訴求後離去。

    Uber王姓司機不平地說，同樣都要繳稅，為何他們無法進入機場載客？去年10月間剛嚴格執行時，多位計程車司機被開罰9千元，引爆多年不滿情緒。

    他表示，外國旅客預約計程車，得走出機場外搭車，常因不清楚周遭動線而延遲，司機等1、2小時是家常便飯；更惱人的是，有旅客不清楚規定，以為被「放鳥」而客訴，害他被停權7天。

    另有司機透露，如今演變成白牌司機將客人接駁出機場，隨即在路口轉搭其它計程車，這條新的產業鏈也會衝擊機場排班計程車生意，何不開放？

    高雄國際航空站表示，考量多元化運具發展及旅客需求，開放一般及多元計程車進入機場接載預約乘客，民航局以維護旅客權益及機場營運秩序為原則，將儘速研擬可行方案及相關配套措施，並分別邀集相關公、協會等利害關係人蒐集聽取不同意見，以尋求兼顧各方利益及旅客權益的最適方案。

    拖吊車一旁待命，員警不斷巡邏維持機場周遭交通秩序。（記者洪臣宏攝）

    拖吊車一旁待命，員警不斷巡邏維持機場周遭交通秩序。（記者洪臣宏攝）

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