南投景點端午節當天最塞 警透過電子看板、交管加強疏導

端午節3天連假，南投日月潭等知名景點預料湧現出遊潮。（記者劉濱銓攝）

2025/05/28 15:15

〔記者劉濱銓／南投報導〕端午3天連假將屆，南投清境、合歡山、日月潭、溪頭預料湧現車潮，並以連假第2天端午節最塞，警方呼籲利用離峰時段進入景區或北返，另外，日月潭伊達邵立體停車場因連假施工，屆時162個車位大縮水，只開放1樓58個車格，警方將透過沿路電子看板與交管人員加強疏導，遊客可提前在日月潭纜車站停車，再走水上步道前往伊達邵，以免停車一位難求。

南投警方表示，近期天氣炎熱，連假在清境、合歡山、溪頭，以及日月潭，預料吸引民眾前往避暑踏青，南來北往車流以連假第2天的端午節最塞，民眾可利用離峰時段旅遊，或在連假第3天上午北返，以免尖峰壅塞。

請繼續往下閱讀...

此次連假國道3號名間交流道將不封閉匝道，屆時平面道路若回堵，將引導車流前往下一處南投交流道；國道6號愛蘭交流道若回堵，則會引導至下一處北山交流道上國道，現場都會有交通崗加強疏導。

日月潭風景區管理處表示，端午連假潭區水社、伊達邵商圈將規劃成行人徒步區，環潭公路的2線道禁止路邊停車，不過4線道從九龍路口往魚池市區方向，以及水社壩往向山遊客中心方向則是開放路邊停車。

另因伊達邵立體停車場連假適逢施工，2樓104個露天車格將不開放，僅開放1樓44個小車，以及14個遊覽車車格，建議遊客可提前在日月潭纜車站停車，再走600公尺的水上自行車道就能抵達伊達邵。

警方也說，因應伊達邵停車場施工導致車位限縮，連假環潭公路沿途的電子看板，將加強當地停車空間宣導，若即將客滿就會預警，提醒車輛前往纜車站停放，並要求伊達邵景點增派交管人員疏導，以便加快消化車流，避免車多回堵造成壅塞。

日月潭伊達邵立體停車場端午連假適逢施工，2樓104個露天車格不開放，僅能使用1樓的58個車格。（記者劉濱銓攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法