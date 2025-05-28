端午限定！彰化藍色大橋絢爛登場 刷一波鹿港龍舟絕美夜景

鹿港慶端陽的龍舟場地，絕美的福鹿溪「藍色大橋」主燈已提前亮起來。（陳信仲提供）

2025/05/28 12:54

〔記者劉曉欣／彰化報導〕每到端午節就華麗變身的彰化縣福鹿溪，因為舉辦夜間龍舟賽，除了河岸有燈光點綴，主場景的「藍色大橋」更是絢爛登場，許多在地人開始搶拍。縣府表示，端午連假過後就拆除河岸燈飾，「藍色大橋」則持續每晚點燈到7月27日。

鹿港小鎮進入端午檔期，從中山路層層燈海，鹿港溪今年搭配超萌、超人氣LINE FRIENDS minini ，讓在地人都趕在端午節搶拍打卡，但對不少攝影愛好者，則是鎖定福鹿溪的龍舟場地先狂刷一番，因為只要端午龍舟賽程一結束，兩岸燈飾就會先行拆除，只剩下「藍色大橋」的主題燈。

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縣府城觀處指出，配合夜間龍舟的登場，福鹿溪已完成佈燈，也就是龍舟賽道兩側河岸都有燈飾，而俗稱「藍色大橋」的福興鄉沿海路跨越划龍舟福鹿溪的福興橋，則有依照拱橋造型打造主題燈，目前都已提前亮燈。

縣府強調，福鹿溪亮燈時間為每天晚間6點半到10點，河岸燈飾將在端午過後先行拆除，「藍色大橋」主燈則會保留到到7月27日。

由於近幾年來的「鹿港慶端陽」龍舟賽以夜間龍舟打出知名度，福鹿溪也提早亮燈，目前開放參賽隊伍實地練習，則全數都是利用白天時段，夜間並沒有團練。攝影愛好者指出，先來搶拍能夠完美取景，而端午連假的夜間龍舟賽起跑，則是能夠同時拍到龍舟的力與美，兩種風情各有不同。

因為有夜間龍舟，鹿港慶端陽的福鹿溪，每到端午就華麗變身。。（陳信仲提供）

龍舟已就福鹿溪定位，龍舟都有燈飾，讓夜間龍舟看有看頭。（陳信仲提供）

鹿港慶端陽的龍舟場地，福鹿溪兩側的河岸一過端午連假就會拆除，要看要拍就要快。（陳信仲提供）

攝影愛好者搶拍鹿港慶端陽的龍舟場地，絕美的福鹿溪「藍色大橋」主燈已提前亮起來。（陳信仲提供）

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