營養午餐專法估增26億元 張廖萬堅：中央和地方須先有共識

教育部政次張廖萬堅今日受訪表示，受財劃法影響，營養午餐專法如通過後，估增加的預算26億元，地方必須分擔一部分，中央和地方還需要溝通。（記者林曉雲攝）

2025/05/27 15:10

〔記者林曉雲／台北報導〕立法院正在審查「學校供餐法草案」，各黨共提23個法案版本，教育部也已將「學餐法」草案送至行政院。教育部政次張廖萬堅今（27）日出席活動前受訪表示，營養午餐目前中央1年投入74億元，如果通過專法之後，估再增加26億元，每年將投入約100億元，但因「財政收支劃分法」修法之故，不能讓中央單方面負擔，很顯然地方政府必須要負擔一部分，中央和地方還在協調之中。

張廖萬堅表示，即使沒有專法，教育部也已投入1年74億元的補助，包括弱勢學生補助餐費，每年補助約15億元；偏鄉中央廚房建設，每年補助約21億元；可溯源國產食材補助，每年補助約38億元，總計1年補助約74億元營養午餐經費。

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張廖萬堅指出，營養午餐的專法一旦通過，預計增加約26億元預算，立法之後，總額將達每年約100億元，但因「財劃法」修法，營養午餐經費，需要中央跟地方政府一起負擔，而不是全部要中央負擔，地方很顯然必須要負擔一部分。

張廖萬堅表示，專法立法仍必須要等中央和地方好好談過，但中央在可以幫忙的範圍內會持續的增加營養午餐預算，現在每年已投入74億元，不管是弱勢的台東也好，偏鄉的廚房也好，或是可溯源的本土市場也好，每年都持續在補助，這部分不會因為財劃法的問題而受暫停，還是會繼續補助，但專法要增加的26億元預算，這個要先有共識才能進行專法立法。

媒體詢問是否能在今年暑假前（8月新學期）讓法案通過並實施？張廖萬堅表示，中央和地方須就經費先有共識。亦即除非中央和地方協商能迅速完成，且立法院朝野同意通過專法，否則8月新學期實施的可能性不高。

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