北市21處路口標線型人行道被投訴 秦慧珠︰勿淪行人地獄幫兇

市議員秦慧珠表示，為了提升行人通行安全，台北市自2000年試辦標線型人行道，部分轉角外推者，有劃設太過突出反增被撞風險等情形，恐淪「行人地獄」幫兇；圖為大安區和平東路三段、富陽街。（圖擷取自台北市議會直播影片）

2025/05/25 10:38

〔記者董冠怡／台北報導〕雙北接連發生車輛暴衝造成人員受傷事故，「行人地獄」話題再度發燒，市議員秦慧珠表示，為了提升行人通行安全，台北市自2000年試辦標線型人行道，截至今年4月累計2408條，部分轉角外推者，有劃設太過突出反增被撞風險等情形，恐淪「行人地獄」幫兇，要求先從民眾投訴的21處路口改善；交通局允諾檢討，目標改成實體人行道。

秦慧珠指出，市府近年持續推廣人行道拓寬政策，針對無法畫設實體人行道的地方，改成綠色鋪面加註人行道標字、大人牽小孩圖樣，立意良善，確保行人安全通行，不過去年1月1日至今年4月30日，屢有民眾投訴，計21處路口，其中，士林與大安區各7處、中正區2處，以及北投、內湖、中山、文山、松山區各1處。

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她說，經檢視投訴樣態及走訪發現，諸如內湖區港墘路、港華路原本就有騎樓或人行道可走，劃得太過突出影響視線，擔憂容易被撞，反而沒人敢站出來，中正區館前路、開封街及松山區八德路三段74巷也有類似狀況。

大安區師大路、浦城街13巷削減汽車通行空間窒礙難行；大安區基隆路三段156巷口左右兩側都是實體人行道，路幅寬度充足，卻於轉彎交界處改成綠鋪；大安區和平東路三段、富陽街標線型人行道被駕駛誤當成停車位等，無法發揮標線應有功能。

劃設在大馬路上的轉角外推標線型人行道，本是民眾合法行走、站立等候區，秦慧珠說，不過民眾認為相關規劃「怪怪的」，不符實際需求，而且該區域若未與馬路區隔，徒增行人危險，淪為「行人地獄」幫兇，要求市府全面檢討，優先改為實體人行道或增加防護阻隔措施。

交通管制工程處長張建華說，目前使用綠鋪用意是將線型、路型街角外推，提醒轉彎車輛降速慢行，未來會研議把標線型人行道改成實體人行道。

交通局長謝銘鴻補充，相關案例可作為借鏡，待將線型勾勒到最好之後，委請工務局新建工程處設置實體人行道。

此外，也要針對忠孝西路、館前路和忠孝東路、基隆路等人流較多的路口，檢視評估加寬、設置多組行人穿越線的可行性，避免行人被迫走在行穿線外，面臨挨撞風險、觸法挨罰。

張建華回應，立即檢討調整行穿線寬度，進行路型改造時，也會將人流納入考量。

另，市議員陳重文提到，從無障礙的角度而言，市府朝向拆除人行道車阻的方向進行，落實人本環境，如有設置必要，需留設1.5公尺淨間距，或嘗試於標線型人行道採用擺設欄杆等替代方式區隔時，設計應考慮防撞需求，呼籲市府在兩難之間盡可能求取平衡，確保行人安全。

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