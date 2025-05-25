高屏豪雨特報！ 北東今日整天濕涼 週三另一波鋒面報到

今日水氣仍偏多，各地不定時有局部短暫陣雨，降雨機率高，其中在中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有可能出現較大雨勢。（資料照）

2025/05/25 06:39

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（25日）水氣仍偏多，各地不定時有局部短暫陣雨，降雨機率高，其中在中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有可能出現較大雨勢，民眾外出建議攜帶雨具備用。氣象署於凌晨3點針對高屏發布豪雨特報，高雄市山區須注意豪雨，高雄市平地與屏東縣則須留意大雨。

氣溫方面，受到東北季風影響，夜晚清晨天氣偏涼，各地低溫約21至24度，而白天在北部及宜花地區整天濕涼，高溫約23至25度，中部及台東地區約26至28度，南部地區則還是可以來到30、31度的高溫，南來北往請留意溫度差異增減衣物。空氣品質部分，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

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週一（26日）北部地區有短暫陣雨，中部、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。中部以北、東北部及東部整天偏涼，北部20至24度，中部21至26度，南部25至30度，東北部20至24度，東部21至25度，東南部22至28度。

週二（27日）起東北季風減弱，白天氣溫略回升，北部19至24度，中部21至30度，南部23至32度，東北部20至28度，東部22至28度，東南部24至30度。環境轉為穩定，各地多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

週三（28日）偏東風影響，迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨。下午起鋒面逐漸接近，西半部地區漸轉為有局部短暫陣雨，並且愈晚雨勢愈大。週四（29）受鋒面影響，各地有局部短暫陣雨或雷雨，並且在西半部、東北部及東部地區易有短延時強降雨。

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 22 ~ 23 23 ~ 26 26 ~ 30 23 ~ 25

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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