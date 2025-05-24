贖罪12年 他復育千隻皇蛾重返八卦山飛舞

皇蛾是世界最大的蛾類，展翅可達25至30公分，近年在八卦山常見其影蹤。（花樹銀行提供）

2025/05/24 19:15

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化大村鄉花樹銀行執行長郭俊銀，12年來致力復育八卦山曾瀕臨消失的皇蛾，今年第一期就成功繁殖超過500隻，近日他與佛光山惠仲法師合作進行野放，超過20隻大皇蛾飛入山林進行交配，復育進已經開花結果。郭俊銀坦言，童年曾為零用錢抓捕皇蛾，如今抱著「贖罪」心復育皇蛾，目前每年可復育上千隻，期待皇蛾能成為八卦山最美的守護神。

皇蛾是世界最大的蛾類，展翅可達25至30公分，雙翅上仿蛇頭的花紋極具特色。郭俊銀說，過去八卦山一帶是皇蛾的樂園，然而因濫捕與棲地破壞，數量逐年驟減，一度難以覓蹤。他回憶，小時候曾為賺外快捕捉皇蛾販售做成標本，一隻可賣8至12元，如今則抱著「贖罪」心態，希望能彌補過去的破壞。

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郭俊銀表示，他經營花樹銀行蓋了一座復育室，同時種植皇蛾喜食的江某樹、饅頭果、春不老、辣木等植物，營造友善生態環境。經過12年努力，如今每年已可穩定復育上千隻，他除了留下500隻繁衍下一代，其他都贈與有興趣的學校、社區合作推廣，希望讓皇蛾重返山林、重回人們視野。

「最近常有人跟我說，在虎山岩、藤山步道看到皇蛾飛舞，真的很開心！」郭俊銀笑著說，皇蛾體型巨大，電影「哥吉拉」中的怪獸摩斯拉就是以皇蛾作為原型，飛舞時身影彷彿自帶靈氣，雖然八卦山常見飛行動物有灰面鷲、赤腹鷹，但牠們都是過境鳥，認為皇蛾在八卦山土生土長，才室最美的守護神的象徵，希望當地政府跟在地企業家一起來協助復育的行列。

皇蛾幼蟲像刺蝟版蠶寶寶，最愛吃江某樹葉。（花樹銀行提供）

花樹銀行執行長郭俊銀（右1）近日與佛光山惠仲法師（右3）合作進行野放。（花樹銀行提供）

花樹銀行蓋一座復育室，種植皇蛾喜食的江某樹、饅頭果、春不老等植物，營造友善生態環境。（郭俊銀提供）

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