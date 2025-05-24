直播共學新住民語文 內海國小、田中高中國中部奪特優

教育部辦理「創造文化新篇章」全國新住民語文說故事競賽，桃園市內海國小及彰化縣田中高中附設國中部拿下特優。（教育部提供）

2025/05/24 18:29

〔記者林曉雲／台北報導〕距離不是問題，教育部運用數位科技推動遠距教學，讓偏鄉學子與師資難覓的學校及學生，透過雲端直播共學，參與新住民語文課程，辦理「全國新住民語文說故事競賽」，桃園市內海國小及彰化縣田中高中附設國中部拿下特優獎。

依教育部統計，112學年全國各級學校新住民子女學生人數共計27.8萬人、佔比6.8％。教育部國教署組長孫旻儀說明，為了落實推動新住民語文課程，教育部委請中央大學辦理「新住民語文課程遠距直播共學計畫」。

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近年以「說故事比賽」作為學習新住民語文課程學生的成果，以展現學生口語表達能力、跨文化能力、創意力等，增進學生對新住民文化認識、理解、尊重與欣賞，培養國際素養，鼓勵全國的國中小學生無論選修實體或遠距課程都可報名參賽。

孫旻儀說，桃園市內海國小及彰化縣田中高中附設國中部獲得特優獎，另有優等5組、甲等7組及佳作13組，評審團肯定參賽學生的優異表現，全國新住民語文競賽已舉辦第7屆，今年以全國賽形式辦理，讓參與實體學習及線上直播共學的學生齊聚一堂，提供學生展現學習成效及彼此交流的舞台，也對各國新住民語文有更多的理解與欣賞，提升學生更寬闊的國際視野。

競賽以「新住民文化探索」、「我的新住民家庭時光」、「我的新住民文化體驗」三大主題作為學生發想故事的題材，激發學生的想像力、創造力，也展現出課堂所學的語言運用力及表達力，初賽吸引全國172校、240組學生錄製影片參與，最終由52所學校70組學生晉級決賽，化身為說唱俱佳的說故事達人，為學校爭取最高榮譽。

教育部攜手中大，舉辦全國新住民語文說故事競賽，參與決賽學生在服裝上也用心準備。（教育部提供）

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