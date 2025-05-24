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    凌晨4:30來排隊 鐵路便當節首度高雄飄香爆人潮

    鐵路便當節首度飄香高雄，在高雄車站引爆人潮。（記者王榮祥攝）

    鐵路便當節首度飄香高雄，在高雄車站引爆人潮。（記者王榮祥攝）

    2025/05/24 12:48

    〔記者王榮祥／高雄報導〕2025第10屆鐵路便當節今首度移師高雄車站，凌晨4點半就有鐵道迷進車站排隊、全力搶購限量美味，多家飯店、百貨、餐廳也推出特色便當尬場，讓高雄車站圓形廣場湧爆人潮。

    台鐵鐵路便當節今年以「鐵路便當、十載歡慶」為主題，並首次移師南部地區舉行，今上午正式在高雄車站圓形廣場開幕，立委許智傑、柯志恩、李昆澤都到場祝賀。

    活動開幕前，鐵路便當櫃位已有不少民眾提前排隊，前幾位都來自中北部，目標是每天限量不到20份的造型便當，還有鐵道迷帶著小推車來、一口氣買足現場8款便當，開心離場。

    台鐵說明，高雄餐旅分處精心設計嚴選美味，包含頂級香煎A5和牛及輸日蒲燒鰻的「鰻牛饗宴陶瓷便當」（每天限量10份）、台南小吃土魠魚條及秘製鹹豬肉的「府城風味鋼盒便當」（每天限量20份）、使用海洋之心生態標章認證國產白腹鯖魚入菜的「鯖耀舞蝦便當」等。

    現場全部有8款，其中5款是為了本屆便當節特別製作，連同限量的兩款便當，每天初步規劃1千1百餘份便當現場販售，要滿足民眾味蕾。

    除了多款限定美味。美食，現場還推出一系列藍皮、莒光復古車廂等鐵道迷必收限量商品、N規精密模型；另為慶祝鐵魯與漢娜將吉祥物10歲生日，提供多款商品5折起優惠活動，歡迎民眾踴躍選購。

    鐵路便當節5月24至5月25日，每天上午11時至傍晚17時在高雄車站圓形廣場熱力開賣，邀請民眾感受便當魅力。

    有民眾清晨就到高雄車站排隊，一口氣買足現場8款鐵路便當。（記者王榮祥攝）

    有民眾清晨就到高雄車站排隊，一口氣買足現場8款鐵路便當。（記者王榮祥攝）

    大批民眾排隊搶買鐵路便當。（記者王榮祥攝）

    大批民眾排隊搶買鐵路便當。（記者王榮祥攝）

    多家飯店、百貨、餐廳也推出特色便當與鐵路文創品，力挺鐵路便當節。（記者王榮祥攝）

    多家飯店、百貨、餐廳也推出特色便當與鐵路文創品，力挺鐵路便當節。（記者王榮祥攝）

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