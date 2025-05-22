施工日誌鐵證！ 化工廠地基竟埋有害廢棄物1700公噸

查獲六和化工非法掩埋有害廢棄物的桃園地檢署檢察官賴瀅羽分享破案過程，感謝平時善事積功德，搜查當天成功猜中業者電腦，並找到施工日誌照片，找到非法掩埋鐵證。（記者吳柏軒攝）

2025/05/22 17:06

〔記者吳柏軒／台北報導〕為省清潔費，桃園市六和化工貿易集團竟將有害廢棄物自埋腳下，填入廠房地基，桃園地檢署檢察官賴瀅羽組織環、檢、警專案小組，歷時1年多追查，日前搜查時猜對電腦密碼，找到施工日誌照片，取得業者在筏基填入廢棄物鐵證，數量多達1700公噸，扣押犯罪所得2198萬元、9日起訴3公司共10人。

桃園地檢署、環境部環境管理署、警政署保七總隊第三大隊、桃園市環保局等共組專案小組，賴瀅羽表示，112年獲報，竟有工廠將自家大量化工廢棄物、建材等就地掩埋，因廠址鄰近石門大圳，擔憂污染水土，啟動調查，但因掩埋地在該廠底下，增加蒐證難度，幸好各方菁英協助，查出該公司諸多違規，歷經1年多蒐證、3次搜索票申請，今年3月12日正式發動搜索，一舉查獲。

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賴瀅羽更說，搜查當天可能平時有多做善事、累積功德，查到該公司承辦人員電腦並猜中密碼，再透過團隊人員找出工廠興建時的施工日誌，在106年、109年皆有紀錄廠方筏式地基中填入有害廢棄物的太空包，也現場開挖確認違法事實，最後扣押犯罪所得2198萬元、清查非法掩埋廢棄物1700多公噸。

環境部環境管理署指出，查六和化工的非法行為，逃避2千萬元清理費，且除了將1700公噸廢棄物就地掩埋，還有80多公噸露天存放，廢棄物種類包含水泥建材、樹脂塗料、泡棉、報廢品、廢液、食品添加劑、高風險有機溶劑、實驗室廢料等，部分混合交叉汙染，後續處理不易，清理費高昂；環境部長彭啓明說，業者此舉得不償失，提醒環保費用支出是產業發展的必然成本。

法務部主任秘書余麗貞表示，該案從檢察官、保七警察與環保同仁形成1加1加1大於3的效能，一次就查到六和化工就地掩埋大量有毒廢棄物，該案5月9日提起公訴，起訴3家公司共10名被告，其中2人即使到法院仍持續被羈押，認為環境污染禍害子孫不能原諒。

依照廢棄物清理法，非法業者將面臨最高5年以下有期徒刑、併科1500萬元罰金。而1700公噸的有害廢棄物已經挖出，桃園市環保局也將責令六和化工提報廢棄物處置計畫書，負責妥善清理，避免二次污染。

環境部與警政署、法務部、地方環保局組成專案小組，查獲六和化工廠房在自家腳下非法掩埋1700公噸有害廢棄物，混合類型包含水泥建材、實驗室藥品、PU泡棉等，檢方日前將3公司共10人起訴，扣押不法犯罪所得2千多萬元，最重可處5年刑期。（記者吳柏軒攝）

桃園地檢署、環境部環境管理署、警政署保七總隊第三大隊、桃園市環保局等共組專案小組，破獲桃園市六和化工貿易集團非法掩埋1700公噸有害廢棄物，再次展現環檢警通力合作的能量。（記者吳柏軒攝）

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