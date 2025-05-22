虐童致死悲劇頻傳 國教盟民調：89.2％支持明訂無期徒刑不得假釋

虐童致死悲劇頻傳，國教盟今發布1份民調，理事長王瀚陽表示，89.2％支持明訂無期徒刑不得假釋。（資料照）

2025/05/22 11:52

〔記者林曉雲／台北報導〕虐童致死悲劇層出不窮，全台每年約有20名幼童遭虐致死，其中超過9成未滿6歲。國教行動聯盟今（22）日公布民調結果，共回收8724份有效問卷，高達92.1％受訪民眾認為目前虐童致死刑罰過輕，89.2％支持明訂「無期徒刑不得假釋」，88.6％主張加設保安處分，如強制心理治療與監控措施，另有70.9％認為僅靠重刑仍不足以解決問題，必須搭配家庭支持與完整社會安全網。

國教盟青年部執行長李雨函表示，根據調查結果，多數民眾支持「終身監禁不得假釋」，反映社會期待有制度性嚴懲機制，且制度性預防比事後懲罰更具公共利益，呼籲政府建立完整的預防機制，包含跨部門通報系統、專業心理治療、追蹤與風險評估機制，從根本上防止悲劇再發生。

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國教盟理事長王瀚陽表示，依最新統計，112年全台受虐通報案件高達1萬2646件，虐童現象嚴重威脅兒少安全，但現行無期徒刑犯人平均服刑約17.9年即可能假釋出獄，遠不及社會期待，凸顯司法威嚇效果不足的問題。

王瀚陽指出，美國大型研究（Potter，2022）指出虐童案件再犯率達15％，尤其女性、年輕與親生父母屬高風險族群；另一項研究（Gannon, 2019）則明確顯示專業心理治療可有效降低再犯率達24％至36％，國教盟認為，唯有透過法律上終身隔離並配合強制治療，才能從根本預防悲劇再現。

國教盟呼籲，應修改刑法第286條，增訂「無期徒刑不得假釋」，最低刑期提高至20年以上，以明確表達國家兒虐零容忍立場；政府應設立專業強制心理治療與再犯風險評估機制，初期治療期設定3年，每年重新評估，直至再犯風險明顯降低；並建立跨部門高風險家庭追蹤支持機制，透過早期介入與完善通報系統，全面降低虐童事件發生率，盼速於立院下會期完成立法，以保護兒少。

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