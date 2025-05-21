住宅夏季電價6月起算 台電提供大樓節電4妙招

台電持續布建智慧電表有效節能。（記者陳文嬋攝）

2025/05/21 23:39

〔記者陳文嬋／高雄報導〕住宅夏季電價6月起算，高雄市大樓林立，除了用電度數外，增訂契約容量，民眾關心如何節電省荷包，台電鳳山區營業處提供節電4妙招，訂定適合公共用電契約容量、設備安裝時控開關以時間電價善用離峰時段用電、更換省電設備搭配感應照明、善用智慧電表，有效節能更省荷包。

大樓公共用電大多向台電約定契約容量收費，除了用電度數外，形同多了「月租費」，契約容量不同繳費也不相同，以夏季電價契約容量基本費用每瓩（千瓦）236.2元，非夏季是每瓩173.2元。

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民眾關心如何節電省荷包，以大樓與台電訂定契約容量30瓩為例，1年最高用電需量未超過22瓩，調降後1年基本電費可省18643元，但若大樓用電量超出契約容量，台電將加收非約定基本電費。

大樓也可安裝時控開關，將抽水泵浦、抽風機等設備，設定離峰時段使用，尤其電梯耗電量大，可設定待機3分鐘，遮斷照明及電扇省電，並選用時間電價計費，善用離峰時段用電，以夏季尖峰1度8.12元，離峰1度2.23元，每度電相差5.89元。

此外，大樓更換省電設備，將原本21瓦省電燈泡更換為相同亮度13瓦LED燈，1盞燈節省8瓦，節電率超過6成，若社區汰換50盞，以每天開5小時，年省2987元；樓梯間、梯廳、地下室及停車格照明，可更換感應式燈具或可調式燈具。

台電也持續布建智慧電表，高雄已有44萬具，以鳳山區最多，掌握尖峰、離峰時段用電量，進行不同時段用電管理，也能提醒用電異常。

住宅夏季電價6月起算，大樓電梯耗電量大，可設定待機3分鐘，遮斷照明及電扇省電。（記者陳文嬋攝）

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