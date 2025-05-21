台大醫涉性騷解聘！陳思原「復出」赴日交流 立委批：丟臉丟到國外

婦產科名醫陳思原涉性騷遭台大解聘，近期卻復出台灣婦產科醫學會理事長職位，並將與日本婦產科醫學會交流，立委怒批。（資料照）

2025/05/21 10:56

〔記者林志怡／台北報導〕台大醫院今年初爆出多起性騷擾事件，其中婦產科名醫陳思原因此遭台大解聘，近期卻復出台灣婦產科醫學會理事長職位，並將與日本婦產科醫學會交流，多位立委怒批，讓性騷犯作為代表，等於丟臉丟到國外，台大醫院院長吳明賢也強調，醫師若涉及性騷、性侵，「絕對不可以」再擔任婦產科醫師。

原任職於台大醫院、時任台灣婦產科醫學會理事長的婦產科名醫陳思原遭多名住院及研究醫師指控性騷擾，後台大醫院確認事件成立且情節嚴重，今年1月將陳解聘，但陳思原抗議台大懲處，並採取行政救濟，同時向醫學會請病假2個月，而醫學會以解聘案仍在救濟程序中為由，擱置對陳的處置，近期陳思原卻「病癒復出」理事長職務，並將帶團前往日本婦產科醫學會交流，外界譁然。

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民眾黨立委陳昭姿今日於立法院衛環委員會質詢時詢問台大醫院，C教授事件經性平會通過決議後，醫院是否通報給北市衛生局？對此吳明賢回應，這起案件依據「性騷法」規範，在3個月內處理完並通報給社會局，但並未通報給衛生局。

陳昭姿認為，近年來台大醫院婦產科性騷案連3爆，已然成為「高風險部門」，台大醫院卻數次不作為，且因醫療體系權力與性別權勢不對等，職場缺乏有效保護，也沒有申訴、轉介管道，形成「噤聲結構」，等同包庇性騷犯，加害者在醫院任教數十年，被害人只能私下躲避，在同儕幫助下迴避加害者。

因此，陳昭姿強調，從這起案件的通報情況來看，台大醫院通報社會局，卻沒有通報衛生局，顯見制度有漏洞，造成很多案件都是醫師自請離職、草草了結，無法防止再犯、跨院流動，是否能不等判刑就啟動醫師懲戒、限制職業等措施？

林靜儀則回應，「醫師法」已有相關規範，並可啟動相關懲戒；陳昭姿也追問台大醫院，婦產科醫師涉及性騷、性侵時，可以繼續當婦產科醫師、檢查女性最私密的地方嗎？吳明賢則回應，「絕對不可以」。

不過，對於陳思原復出、將代表台灣與日本婦產科醫學會交流一事，國民黨立委徐巧芯、盧縣一等怒批，讓性騷擾犯當代表，與他國專業團體交流，此舉等同於家醜外揚、丟臉丟到國外，衛福部等相關單位應有作為，「不要讓人家覺得台灣是性騷擾天堂！」

台大醫院院長吳明賢強調，若婦產科醫師涉及性騷、性侵，「絕對不可以」再擔任婦產科醫師。（記者林志怡攝）

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