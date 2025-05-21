交通部擬調整高齡駕駛規範 李秉穎籲落實原因分析

台大醫師李秉穎強調，規範調整應該要基於整體證據，而非因為個案就倉促修改。（資料照）

2025/05/21 10:02

〔記者林志怡／台北報導〕新北市三峽本月19日發生重大車禍，一名78歲老翁在國中放學時段駕車暴衝、撞上分隔島，並造成3人死亡，12人輕重傷，且許多民眾都目睹現場慘況，引起各界關注高齡駕駛問題，交通部因此規劃調整相關規範。但對此台大醫師李秉穎強調，規範調整應該要基於整體證據，而非因為個案就倉促修改。

交通部昨公布3項應對措施，包括高齡換照年齡下修到70歲、換照考試增加有肇事紀錄者「實地演練」和關懷措施、繳回駕照者會給予TPASS補助等，其中體格檢驗部分，交通部規劃跨部會與衛福部合作，增加安全駕駛所需的體格檢查。

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對於交通部相關措施，衛福部次長林靜儀指出，如果交通部有跨部會合作需求，衛福部會再與交通部配合，駕照評估與發證相關細節還有待雙方進一步溝通；至於外界討論未來高齡換照的體檢是否會與成人健檢搭配？林靜儀強調，「這是目的外利用」，依規定不可以這樣處理。

然而，現年67歲的台大醫院小兒部主治醫師李秉穎認為，進行駕照規範調整時，應先有全面的進行原因分析，確認各年齡層的駕駛情況、車禍發生率等，再來規劃調整方向與配套，就像疫苗副作用評估時，看的一定是群體數據，不會因為單一個案接種疫苗後出現特定症狀，就認定是疫苗副作用。

「如果長者是危險因素，要禁止他們駕駛也可以，但是必須有科學數據佐證，而不是只看個案！」李秉穎提到，依據交通部目前對外公布的內容，高齡駕駛雖然傷亡數高，但肇事較多的其實是18至24歲族群，在目前調整規範的邏輯下，是否也要提高駕照的發放年齡，以避免年輕駕駛造成交通危險？

李秉穎也提到，雖交通部提出繳回駕照就給予TPASS補助，但對偏鄉長者來說，沒有大眾交通工具的情況下，開車是最主要的交通方式，即使補助TPASS，偏鄉長者也無處可用，在做高齡駕駛規範調整時，也要考慮這類族群與其便利性。

因此，李秉穎呼籲，交通部在調整規範時，務必落實成本效益分析，否則為了預防不到1件交通事故，造成偏鄉老人無法開車、交通不便、給他根本用不到的TPass等成本，明顯得不償失，「預防危險因素時，應該要做原因分析，看到個案就改規則，這是不合理的！」

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