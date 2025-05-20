高齡駕駛新措施！ 換照年齡下修至70歲、增加實地演練

交通部長陳世凱今天公布高齡駕駛三大改善措施。（資料照，記者王藝菘攝）

2025/05/20 18:11

〔記者吳亮儀／台北報導〕昨天三峽發生78歲余姓老人撞死三名學童、數十人受傷的嚴重車禍；交通部今天（20日）公布高齡駕駛三大改善措施，包括換照年齡下修到70歲、換照考試增加「實地演練」，以及繳回駕照後會給TPASS補助，預計三個月內提出細部規劃、並在明年推動實施。

交通部長陳世凱今天晚間臨時舉行記者會，說明改善措施。初步了解，交通部將做這三項針對高齡駕駛的改善措施，但其中TPASS的補助金額仍待決定。

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根據目前的法規，高齡者駕照更換年齡的年紀是75歲，未來要下修為70歲；目前換照時要體格檢查、認知功能測驗，未來還會增加有肇事紀錄者須完成「安全駕駛實地訓練課程」，以及危險感知及交通安全教育課程；現行針對高齡駕駛的關懷是65歲以上記點達3點，公路局就會通知關懷。未來關懷對象會增加「其它常見違規」及「事故第一當事人」。

我國已是超高齡社會、且仍在惡化中。依據交通部統計，目前70歲以上、有駕照者約182.6萬人，目前65歲以上駕駛約291萬人。預估10年後，70歲以上且有駕照者約272萬人。

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