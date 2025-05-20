蘇花公路大清水路段大雨 土石溢流路面暫時封閉

蘇花公路164公里大清水路段目前大雨，由於地震過後山區土石鬆軟，邊坡上的土石隨大雨流下淹沒路面，目前暫時封閉中。（民眾提供）

2025/05/20 18:03

〔記者王錦義／花蓮報導〕氣象署今天下午預報，由於對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，花蓮地區及宜蘭、新北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。蘇花公路164公里大清水路段目前大雨，由於地震過後山區土石鬆軟，邊坡上的土石隨大雨流下淹沒路面，目前暫時封閉中。

公路局東區養護工程分局指出，台9線164.5k崇德路段已發生土石流情形，公路局東區養護工程分局南澳工務段考量用路人行車安全，台9線和仁（154.8k）~崇德（165.7k）自今（20）日16時30分起只出不進，進行人車往北引導至和仁，往南引導至崇德，搶災機具現場待命警戒中，待雨勢稍緩即進行搶修，開放通行時間將俟雨情發展及搶修進度另行公告。

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蘇花路廊和仁至崇德路段受午後熱力作用強降雨影響，清水斷崖雨量站10分鐘累積雨量 7.5毫米、1小時累積雨量52.5毫米，依目前氣象資料顯示，強降雨位於崇德附近，預估影響時間約至夜間19時左右。

公路局籲請用路人，山區道路受地震影響，易發生落石，如遇豪雨或連續降雨，路況難以掌握，非必要請勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

蘇花公路164公里大清水路段目前大雨，由於地震過後山區土石鬆軟，邊坡上的土石隨大雨流下淹沒路面，目前暫時封閉中，崇德出現排隊車潮。（民眾提供）

蘇花公路164公里大清水路段目前大雨，由於地震過後山區土石鬆軟，邊坡上的土石隨大雨流下淹沒路面，目前暫時封閉中。（民眾提供）

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