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    宜蘭屢遭縣外廢棄物棄置 議員要求流向監控

    宜縣石城稽查站是廢棄物重要攔截點，日後也是部署智慧圍籬的路段。（宜蘭縣環保局提供）

    宜縣石城稽查站是廢棄物重要攔截點，日後也是部署智慧圍籬的路段。（宜蘭縣環保局提供）

    2025/05/20 17:49

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣遭環保蟑螂集團盯上，縣內多處屢被偷倒廢棄物達上千噸，不法獲利逾2千萬元，檢方偵結起訴高達20人，環保局今天進行專題報告，議員認為有設稽查站還被不肖業者入侵，代表不是「螺絲鬆了」就是「管理疏失」，要求要有流向監控並部署智慧圍籬，別讓環保立縣變成垃圾之縣！

    宜蘭縣在濱海公路（台2線）石城稽查站、北宜公路（台9線）及中橫宜蘭支線（台7甲線）均設有縣外廢棄物稽查站，前2處查驗入境土石方及廢棄物，中橫支線則查驗非法禽畜糞，但議員抨擊每月稽查次數太少加上不徹底，才會讓人趁虛而入，形同虛設。

    縣議員簡松樹指出，環保局隨著近年人力減少，稽查次數也變少，導致傾倒廢土案件暴增，顯示制度面不夠完整。謝燦輝也說，違法載運廢棄物及傾倒這麼明顯，非隱形還會稽查不到，就是螺絲鬆了。黃定和說，明知不肖業者違法入境手段，更應極力圍堵，因執行不夠徹底，才會讓違規者「軟土深掘。」

    議員林麗說，環保局應確切執行土方及廢棄物源頭管理、流向監控及處置合法性，並讓政策透明化，更要編列專案預算，推動數據化管理及即時通報平台，同時建立完善土方車運輸資料庫，作為監控與追溯依據，才能有效進行違規車輛查處；對於限制或禁止廢棄物入境，則要儘速研擬並制定自治條例。

    議員林聰池說，針對稽查站抽查機制應明確化，要有標準與執行比例，若每3輛車檢查1輛，就可達到嚇阻作用，不肖業者絕對不敢心存僥倖，並建議增編抽查預算，配置必要機具，抽檢可疑土方，若夾帶非法廢棄物，當場重罰示警。

    代理縣長林茂盛說，後續將依照議員建議內容，檢討改善相關制度、人力及機具配置，讓現行制度面能夠更健全，一定要讓縣外違規入境棄置廢棄物部分「歸零。」

    宜縣近年來屢遭外縣市廢棄物偷倒棄置，環保局將部署智慧圍籬加以阻絕。（宜蘭縣環保局提供）

    宜縣近年來屢遭外縣市廢棄物偷倒棄置，環保局將部署智慧圍籬加以阻絕。（宜蘭縣環保局提供）

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