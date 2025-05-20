「台灣第一水庫」再度清淤 爭取容量重回7位數

趕在雨季之前，虎頭埤再度啟動清淤工程，怪手全力挖掘、疏浚。（記者吳俊鋒攝）

2025/05/20 16:39

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南新化區的虎頭埤，有「台灣第一水庫」之稱，不僅是湖光山色的熱門景點，對當地農業供灌也很重要，由於進水渠道持續來砂，繼2016年後再度啟動清淤、疏浚工程，趕在雨季之前執行，盼能加快進度，重回7位數的百萬立方米容量。

農田水利署嘉南管理處表示，虎頭埤9年前曾進行清淤，當時完工後測量、概估，滿水位的有效容量約為100萬立方米，隨著上游的颱風豪雨，沖刷、挾帶的土砂陸續入庫，造成淤積，尤以進水口附近最嚴重。

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嘉南管理處提到，由於去年颱風接連來襲，虎頭埤不斷承受從上游端中興大學新化林場被沖刷而下的土砂，庫容量遞減，因此農水署斥資逾600萬元，展開清淤工程，要趕在暑假前完成。

嘉南管理處強調，施作範圍為露營區旁的虎頭埤東側進水口附近，怪手、卡車等機具已經進駐湖區，全力挖掘、疏浚中，以清淤7.7萬立方米為設定目標，順利的話，水庫容量可望重回7位數，維持湖光山色的美景，也更穩定農業灌溉。

趕在雨季之前，虎頭埤再度啟動清淤工程，怪手全力挖掘、疏浚。（記者吳俊鋒攝）

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