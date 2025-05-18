南投國姓種瓜溪自然生態體驗活動 見證溪流復野成功

南投國姓種瓜溪畔18日舉辦一場自然生態體驗活動，現場解說林地更新過程。（許秋容提供）

2025/05/18 17:17

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣國姓鄉北山村的種瓜溪，原本有綿延數公里的水泥護岸，在中興大學生命科學系教授許秋容與同是生態學者的澳洲籍丈夫彼得爭取下，說服公部門與在地居民打除部份水泥護岸、固床工，還地於溪，讓曾經消失的原生動、植物陸續重現，今（18日）即在種瓜溪畔舉辦一場結合音樂、生態教育與植樹的的自然生態體驗活動，讓大家見證溪流復野成功。

許秋容與丈夫為了親近自然，獲得更好的空氣品質，2018年買下國姓鄉北山村種瓜溪畔的一處合法農舍準備安居，卻發現種瓜溪兩側有綿延數公里水泥護岸，溪床也有層層固床工，成為水中生物難以越過的障礙。

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夫妻倆向當時的水保局南投分局提出「去除種瓜溪水泥高牆，營造友善生態環境計畫」，成功說服水保局從2023年起分兩期，陸續打除近400公尺長的水泥護岸，讓河床樣貌煥然一新，動、植物也重新回來繁衍。

為讓大家見證種瓜溪復野成功，18日即透過中興大學usr大學社會責任實踐計畫，與林業試驗所、林業自然保育署南投分署及茅埔社區發展協會在種瓜溪畔舉辦一場「牽手母親與大地之母：溪流彈唱復育趣」自然生態體驗活動。

活動配合5月母親節，邀請民眾親近大地之母體驗復育後的種瓜溪，並結合即將到來5月22日的國際生物多樣性日，進行植物復育活動。一開始即由樂手在潺潺溪水旁，以吉他彈唱自然之歌與合唱母親真偉大，以歌聲表達對大地的感恩。

隨後由許秋容和林業試驗所助理研究員陳建帆解說帶領認識林地更新的過程，並進行當地特色珍稀物種天台烏藥和瓣蝴木的扦插，以及將先驅樹種的種子，種在剛完成復育的緩坡上，象徵對未來水源、土地與生態的守護，也贈送自然相關書籍給當地國中、國小，希望生態保育向下紮根。

許秋容表示，盼藉此活動讓更多人認識溪流的價值，理解森林的再生，重新思考我們與自然的關係，了解生物多樣性的價值；期許種瓜溪能結合附近的九份二山等場域，形成環境教育場域網絡，帶動地方的活力與永續綠色產業鏈的發展。

南投縣國姓鄉種瓜溪畔18日舉辦一場自然生態體驗活動，安排樂手以吉他彈唱自然之歌並合唱母親真偉大，表達對大地的感恩。（許秋容提供）

南投縣國姓鄉種瓜溪自然生態體驗活動，參與活動民眾將先驅樹種的種子，種在剛完成復育的緩坡上。（許秋容提供）

南投縣國姓鄉北山村種瓜溪，目前已拆除近400公尺長的水泥護岸。（民眾提供）

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