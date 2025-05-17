明天還有！「惠蓀木文化節」登場 感受夏日森林美好

惠蓀林場木文化節活動，17日由泰雅族原民舞蹈揭開序幕。（惠蓀林場提供）

2025/05/17 19:36

〔記者張協昇／南投報導〕中興大學實驗林管理處所屬的惠蓀林場，連續舉辦18年的「惠蓀木文化節」今（17日）起登場，民眾只要花50元入園，即可兌換原生樹苗及參加木竹材DIY、森林香氣五感體驗等活動，總價值超過500元，現場並安排草原音樂表演，想在夏日親近山林，感受森林生活美好的民眾，得把握明天（18日）及下週24日、25日最後三天的機會!

「惠蓀木文化節」活動，今年以「逗陣森作夥」為主題，邀請榮獲去年全國學生舞蹈比賽特優獎的溪南國小28位小舞者，表演泰雅族原民舞蹈揭開序幕，隨後由興大校長詹富智、農資學院院長陳志峰、林管處處長吳志鴻，偕同農業部林業及自然保育署副署長張岱、林業試驗所所長曾彥學、農村水保署南投分署長傅桂霖、仁愛鄉長張子信、正隆公司總經理張清標、宜蘭大學校長陳威戎及台灣工藝研究發展中心主任陳殿禮等產官學研界代表，一同進行象徵友誼與祝福的「藏茶儀式」，期待在20周年或30周年時再度齊聚開箱藏茶，細品歲月沉澱的茶香與情誼。

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木文化節活動內容豐富多元，包括數蝶觀察、攀樹體驗、親子互動遊戲等，並可體驗生態瓶製作、邊角木翻轉車DIY，同時集結20多家木竹特色商家及Nissan新能源車展示，尢其森林香氣體驗，讓民眾透過月桃、土肉桂與咖啡3種天然香氣，對應月桃露、土肉桂茶及林場咖啡等森林產品，藉由嗅覺與味覺感受森林的的價值與美好。

惠蓀林場木文化節，進行象徵友誼與祝福的「藏茶儀式」活動。（惠蓀林場提供）

惠蓀林場木文化節登場，現場展售20多家木竹特色商家產品。（惠蓀林場提供）

惠蓀林場木文化節，安排森林闖關遊戲等活動。（惠蓀林場提供）

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