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    「原萃」標榜使用日本茶葉 卻遭爆來自中國 業者澄清了

    網友發現，原萃包裝標榜使用100%日本茶葉，但在超商平台茶葉來源卻來自中國。（擷取自Threads/qq.amos）

    網友發現，原萃包裝標榜使用100%日本茶葉，但在超商平台茶葉來源卻來自中國。（擷取自Threads/qq.amos）

    2025/05/16 20:44

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕瓶裝綠茶品牌「原萃」以標榜「100％日本進口茶葉」深受許多民眾喜愛，不過近日卻陷入茶葉來源爭議。有民眾在全家便利商店「食在購安心」平台查詢時，意外發現「原萃綠茶玉露」的茶葉原料的交易來源是來自中國上海，掀起網路討論。對此，原萃所屬的太古可口可樂公司澄清，是平台誤植。

    一名網友在Threads發文表示，原萃綠茶玉露的包裝，標榜使用100%日本茶葉，不過他在全家便利商店「食在購安心」平台發現，茶葉的交易來源是來自上海，而其他口味的茶品如「原萃台灣青茶」、「原萃日式綠茶」、「原萃文山包種」也都有一樣問題，讓網友質疑，「這樣算不算詐欺？」

    對此，原萃所屬的太古可口可樂公司緊急發聲，說明是超商平台標示錯誤，原萃綠茶玉露與其他相關產品的茶葉原料「均為100%日本進口」，包括來自靜岡、鳥取、鹿兒島等地的茶葉與抹茶。而全家「食在購安心」網站目前也已經修正標示，全家便利商店表示，商品頁面資訊皆由供應商提供，平台僅為刊登媒介，實際以商品包裝為準。

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