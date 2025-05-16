高市社會局處理虐兒事件挨批消極 陳其邁動怒要政風處徹查

高市議員李雅慧點名社會局處理虐兒案過於消極，市長陳其邁答詢時真動怒，要求政風處徹查是否怠惰?兩週內報告議會。（記者王榮祥翻攝）

2025/05/16 13:45

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員李雅慧今點名高市社會局處理貝寉佳托嬰中心涉虐嬰案過程，屢屢出現行政真空、消極因應情況，讓她無法接受；市長陳其邁答詢時怒了，表示肚臍想都知道違法（有虐兒前科、借殼上市），立刻要求政風處徹查有無怠惰，兩週內回報議會。

高市議員李雅慧日前揭露楠梓區貝寉佳托嬰中心涉虐嬰，2名托育人員涉呼巴掌、強灌牛奶等情事，至少8名嬰孩受害，其中1名施暴者楊姓女子是累犯，並冒用他人身分照顧嬰兒，高市社會局祭出48萬元罰鍰。

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李雅慧今回顧整件事情處理過程，直言對社會局的消極因應相當無法接受，屢屢出現行政真空、消極因應等情況，還讓家長說明會變成替托嬰中心說好話的背書會，對此、想要知道市長怎麼想?

陳其邁答詢說，對於兒虐案相當不捨痛心，市府會持續檢討精進，全案希望社會局積極辦理、協助蒐證，對違法重大違規業者，基於公眾利益優先於個人與業者權益保障，未來針對重大犯行、個案情節重大者，他要求查處後一律先公布姓名。

在申請執照部分更應積極實質審查，對於有疑慮情況、包括照顧團隊與業者，要以最嚴重標準、杜絕類似情況。

陳其邁講著講著突然動氣，當場指示政風處徹查此個案是否有消極怠惰? 沒有積極查處? 兩週內給議會交代，並提醒社會局不該延續過去保守作法，該怎麼查就怎麼查，務必實質審查。

他說，怎麼可能同一地方，一看就知道可能違規的借殼上市，後來卻把責任推給中央，這樣人民無法接受，社會局面對這情況若多用一點心，這個（虐兒）應不會發生 ，「用肚臍想也知道這違法」。

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