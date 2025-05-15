世界首創！結合涵管建「陸蟹專用道」 路殺降逾2倍

短腕陸寄居蟹從海側的涵洞口走出。（農業部生物多樣性研究所提供，陳歆攝）

2025/05/15 11:47

〔記者楊媛婷／台北報導〕夏季是綠島、墾丁等地旅遊旺季，也是陸蟹繁殖季節，母蟹會越過公路到沙灘下海釋放幼蟹，卻常遭遇路殺等問題，農業部生物多樣性研究所透過分析綠島路殺熱點，利用道路下既有的連結山側與海側涵洞，並安裝簡易引導設施，大幅降低路殺率，這是世界首度透過此方式引導陸蟹。

國內陸蟹的繁殖季節為5月到9月，會從山側一路移動到海邊釋放小蟹，而人類開闢的道路通常都會經過陸蟹移動地點，也導致陸蟹繁殖季時路殺居高不下，為讓環境共好，生多所在交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處委託下，展開防止陸蟹路殺計畫。

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生多所研究人員運用道路下既有連接山側和海側的涵洞，在周邊安裝用PVC水管、透明PVC管等剖半所製作的簡易引導設施，彷彿陸蟹專用道，團隊於2022至2023年共進行54次調查，兩年陸蟹總觀察數量高達1833隻次，結果顯示，兩種主要的陸蟹奧氏後相手蟹和短腕陸寄居蟹利用引導設施的比率顯提高，並且透過引導措施也降低路殺死亡率，路殺死亡率降低2倍以上。

生多所助理研究員陳榮宗進一步說明，陸蟹引導選定地點來自多年累積的路殺熱點分析，透過路殺熱點分析可知道陸蟹常走的地點，以綠島計畫來說，選定埋設引導點的路線就在綠島環島公路石朗至龜灣的路殺熱點區域，他表示透過這樣的設施引導陸蟹是世界首創，並且成本低廉，可以複製到其他有陸蟹的區域，如墾丁等也可導入，未來就可不用再封路。

生多所已將相關研究發表於專注於生態學和環境保護的國際知名期刊《Global Ecology and Conservation》，論文中也提出後續的改進建議，包括擴增PVC管的直徑以提高通風、改善PVC管與涵洞的連接，並清理通道中的障礙物；未來還會考慮於涵洞海側開口設置適當的引導設施，促進陸蟹順利返回山側的棲息地。

末端用透明PVC管方便觀察陸蟹進出涵洞。（農業部生物多樣性研究所提供，莊育達攝）

短腕陸寄居蟹爬入導引設施。（農業部生物多樣性研究所提供，莊育達攝）

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