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    基隆捷運二期怎麼走？ 議員建議沿鐵路直接進入市區

    基隆捷運第二階段路線，市府擬繞行安樂區再轉進市區。（記者盧賢秀翻攝）

    基隆捷運第二階段路線，市府擬繞行安樂區再轉進市區。（記者盧賢秀翻攝）

    2025/05/13 21:38

    〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆捷運第二階段如何走？目前市府規劃從八堵走安樂區，議長童子瑋則主張「廢鐵換捷」，沿著台鐵路廊進入市區最快，國民黨籍議員郭美秀也贊成議長「捷運直達」市區的主張，市長謝國樑強調，捷運若從安樂區進市中心，軌道會增加約500公尺，沿途有多處大型社區，可以聯合開發對基隆發展較有幫助。

    基隆捷運第一階段從台北市南港到基隆八堵站，已經定案基隆設計與經費已報交通部審議。目前市民最關注的是第二階段怎麼走，謝國樑認為台鐵不能廢除，童子瑋主張從八堵站沿台鐵路廊進入市中心，但雙方主張引起討論。

    謝國樑施政總報告，提出教育、文化、觀光發展及交通建設等11項，有關基捷的部他表示，基捷第二階段從八堵進市中心路線，中央補助1950 萬元，加上市府配合款550萬元，已委託顧問公司進行捷運整體路網評估及將第2階段路線納入優先路線可行性研究，預計5月提出期中報告。

    安樂區市議員秦鉦、鄭愷玲支持基捷二期繞經安樂區進入市區，但同為國民黨籍的郭美秀則附和童子瑋主張，認為應從八堵「直接」到市中心，因為那是「主幹線」，市中心慢慢在美化，常常有活動，郵輪也在這裡，從八堵直接進入市中心最適合。

    謝國樑則表示，捷運彎到安樂區再進市區，大家覺得好像繞了一段路，大概增加500公尺左右，但路廊拉到安樂區，再進到市區，可以聯合開發，從八堵經台鐵路廊直接進入市區，一來要取消台鐵，而且聯合開發與否成不確定數，還要再詳細評估，目前看起來可供開發性相對低。

    國民黨籍市府員郭美秀認為從八堵沿台鐵「主幹線」直接進入市區最適合。（記者盧賢秀攝）

    國民黨籍市府員郭美秀認為從八堵沿台鐵「主幹線」直接進入市區最適合。（記者盧賢秀攝）

    市長謝國樑認為基隆二階繞經安樂區，沿途有許多大型社區，聯合開發效益高。（記者盧賢秀攝）

    市長謝國樑認為基隆二階繞經安樂區，沿途有許多大型社區，聯合開發效益高。（記者盧賢秀攝）

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