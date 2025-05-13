示警百年茶鄉勿蓋焚化廠？ 白沙屯媽祖駐駕名間引發議論

白沙屯媽祖200年北港進香史，今年首度到南投縣，圖為駐駕名間受天宮盛況。（截取自白沙屯媽祖網路直播電視台）

2025/05/13 18:39

〔記者張協昇／南投報導〕白沙屯媽祖200年進香史上，今年首度來到南投縣，並到有茶鄉之稱的名間鄉受天宮駐駕一晚，讓名間人相當感動，也感受到從未有過的迎媽祖盛況。由於南投縣政府目前正規劃在名間興建垃圾焚化廠，此次白沙媽到名間，地方連日來議論紛紛，認為這代表媽祖愛護名間這個地方，冥冥中似乎在對縣府示警，焚化廠不宜蓋在百年茶鄉。

名間是國內最大茶產區，種茶歷史可追溯至清朝末年，台灣茶葉年產量約1200噸，名間鄉的茶產量即占6成，國內手搖飲茶葉原料，絕多大數來自名間鄉。惟南投縣政府目前正在名間鄉新民村規劃興建垃圾焚化廠，但也引發地方組成自救會抗爭。

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此次白沙屯媽祖創下200年來徒步北港進香史上，首度來到南投縣的紀錄，且只到名間鄉，遶境過程，即有人手持或背著「名間是手搖飲產茶重鎮不能蓋事廢焚化爐」、「感謝媽祖慈悲勾勒路線護名間百年茶鄉」等字眼的標語牌，一路跟隨在人潮中，引發許多外縣市「香燈腳」關注。

臉書、Threads等社群平台也有網友紛紛留言指出「媽祖示警了」、「看到媽祖到名間也是想到這件事，是不是在警告那些官員不要亂搞 」、「感謝媽祖娘娘保護台灣茶園淨土，不要拿茶農的未來去換焚化爐的方便」、「媽祖要打臉了，茶香重鎮確定要蓋焚化爐？」。

名間一名茶農感慨說，焚化廠約略要蓋在名間產茶區的東方或東南方，早晨或晚上當地常吹東風及東南風，設焚化廠說不會污染，沒人會相信，焚化廠蓋好後，只要一吹東風或東南風，就可能把污染物帶到產茶區，名間茶葉只要一次被檢驗出有重金屬等污染物，百年茶鄉將會毀於一旦。

他強調，南投每天生產的垃圾約250噸，縣府卻要蓋可燒700噸垃圾的焚化廠，未來就是要焚化許多事業廢棄物，名間人如何承受得起這樣的污染?縣內真的沒有比名間更適合蓋焚化廠的地方嗎?其實縣府根本沒有落實垃圾減量工作，縣府應重新思考垃圾處理政策，先從垃圾源頭減量做起才。

縣府環保局長李易書表示，縣府是根據交通、土地及周遭人口多寡等條件審慎評估，將名間鄉列為蓋焚化優先地點，目前已進入環評階段，委託專業單位撰寫環評計畫書，預計從今年7、8月開始進行環評審查，環評約須2年時間，屆時也會召開環評說明會，向地方及社會大眾說明。

白沙屯媽祖在南投名間鄉遶境時，有民眾手持「名間是手搖飲產茶重鎮不能蓋事廢焚化爐」標語牌，引發關注。（民眾提供）

白沙屯媽祖於南投名間鄉遶境時，信眾背著「感謝媽祖慈悲勾勒路線護名間百年茶鄉」標語牌。（民眾提供）

南投縣政府規劃於名間鄉興建垃圾焚化廠，今年1月召開說明會。（資料照，記者張協昇攝）

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