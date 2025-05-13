理想道路、路口設置長這樣！ 運研所公布圖示

運研所公布道路設計規範。（運研所提供）

2025/05/13 18:22

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部運輸研究所、交通部公路局及中華民國道路協會今天（13日）在運研所國際會議廳舉辦「道路交通標誌標線號誌設置參考指引」教育訓練第1場次。運研所辦理「研擬道路交通標誌標線號誌設置參考指引」3年期研究計畫已納入「國家道路交通安全綱要計畫」的工程面向行動計畫，要改善我國現行道路標誌、標線、號誌設置的常見問題，並公布道路、路口設置示範圖。

改善內容例如設置錯誤、設置方式不一致、自明性不足、空間配置不佳、安全設計應用不足等，今年1月3日研提一般道路情境的設置參考指引，協助道路管理機關規劃及設置相關設施，期待與內政部與交通部推動的「永續提升人行安全計畫」結合，提供用路人更安全、更友善的道路交通環境。

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交通部也在今年3月5日公布「整體道路規劃指引」，該指引係由交通部公路局邀集內政部國土管理署等單位共同會商，針對「公路與市區道路共同使用路段」、「道路於鄉區與市區介面」的道路規劃與介面處理提出建議，另針對人本交通，如人行道、行人庇護島等亦提供相關說明資料，並輔以案例說明，供基層規劃人員參用。

為讓第一線交通從業人員能更加熟悉如何應用相關參考指引，運研所與公路局及中華民國道路協會合辦本次教育訓練，上午場次先安排「道路交通標誌標線號誌設置參考指引：一般道路情境」的整體架構概論，再由交通部公路局解說交通部「整體道路規劃指引」內容；下午場次則分別安排標線、標誌及號誌設置參考指引簡介及提問交流。

運研所表示，將持續依據政策方向及使用者回饋，滾動式修正指引內容，並規劃後續由各區域運輸發展研究中心協助推廣參考指引。

運研所公布道路設計規範。（運研所提供）

運研所公布道路設計規範。（運研所提供）

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