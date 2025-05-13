台電斥資推動苗縣通霄鎮高壓電塔地下化 完成後不再「礙眼」

台電公司已順應民意，斥資逐步推動將高壓電塔地下化。（記者張勳騰攝）

2025/05/13 16:34

〔記者張勳騰／苗栗報導〕台電公司苗栗縣通霄電廠擴建機組，通霄鎮公所及地方人士也強烈訴求高壓電塔及電線地下化問題，台電公司說明，345KV通霄-義和線4座高壓電塔預計2028年9月完成地下化，至於161KV通霄-苗栗一、二路及69KV通霄-三義、苑裡線共14座電塔，預計於2029年8月完成地下化，減少通霄都市計畫區內高壓電塔數量。

民眾路經通霄溪周邊，放眼望去就可看到大型高壓電塔矗立其間，除有礙觀瞻，也阻礙地方發展，地方人士爭取高壓電塔地下化逾20年，直到去年才有進展。

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台電公司委託苗栗縣政府代辦通霄溪345KV通霄-義和線1至4號高壓電塔電纜地下化箱涵工程，總工程約16億元，於去年10月動工，分為2期的工程施工，工程範圍跨越通霄鎮通西、通東、通南及平元里，預定2028年9月完成地下化後，陸續拆除架空線，將可提升通霄市區整體防洪功能，並減少通霄都市計畫區內高壓電塔數量。

台電公司指出，161KV通霄-苗栗一、二路將有8座電塔地下化，範圍跨越通西、通東及平元里及69KV通霄-三義、苑裡線共6座電塔，範圍跨越通西、通南及通東及平元里，因兩項工程分別長4.5公里及3公里，地下化經費需逐年編列支應，目前分土木及機電兩個標設計發包中，預計明年動工，2029年8月完成地下化。

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