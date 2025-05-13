台中潭子區大新路周邊巷弄自來水管汰舊換新 515戶受惠

立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益（左）邀集相關單位會勘「潭子區大新路等汰換管線工程」，以實地了解工程進度與後續規劃。（記者歐素美攝）

2025/05/13 12:45

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區大新路及周邊巷弄因自來水管老舊，水壓不足造成住戶日常用水困難，立委楊瓊瓔爭取台灣自來水公司斥資4000萬汰舊換新，預計9月底完工，將嘉惠515戶。

立委楊瓊瓔服務處與台中市議員賴朝國，今天邀集台灣自來水公司第四區管理處、豐原給水廠、台中市政府養護工程處、潭子區公所及福仁里長游豐瑋等會勘「潭子區大新路等汰換管線工程」，以實地了解工程進度與後續規劃。

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台灣自來水公司第四區管理處簡報指出，潭子區大新路及周邊巷弄汰換管線工程自今年4月14日開工，目前已完成第一階段885公尺的管線鋪設，預計9月30日完工，施工期間將進行道路刨鋪，進一步提升行車安全。

台水公司表示，舊式塑膠管材易受地震或水壓不穩影響而破裂，這次採用新型鑄鐵管並加大管徑，以因應未來人口成長及用水需求；福仁里長游豐瑋指出，福仁里是潭子區發展較早的地區之一，常因水壓不足造成住戶日常用水困難，幾乎每週都會接到里民打電話反映水壓問題。期盼工程如期完工，早日解決民眾長期以來的煩惱。

市議員賴朝國指出，民眾反映最多的就是水壓不足或是爆管突然停水，封路搶修引發民怨，提醒施工單位在施工期間務必維持交通順暢與居民安全，盡量降低對民眾生活的影響。

楊瓊瓔表示，大新路一帶的自來水管線為民國83年所埋設，當時採用塑膠材質，使用至今已超過30年。近年來因社區大樓快速興建，人口增加至少3倍以上，舊有管線已無法負荷，導致漏水率偏高、供水不穩等問題頻傳，這次汰換總長度3581公尺的老舊管線，管徑加大為100mm、200mm及300mm，全面改用延性鑄鐵管，具耐震、耐壓、防漏等優點，耐用年限可達40年。

潭子區大新路等汰換管線工程預計9月底完工，改善當地供水情形。（記者歐素美攝）

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