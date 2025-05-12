台大醫性侵女病患遭判3年 衛福部將研議特定情況公開姓名

台大醫院。（資料照）

2025/05/12 20:30

〔記者林志怡／台北報導〕台大醫院黃姓婦產科住院醫師在執勤急診工作時，性侵前來就診的年輕女性，並稱要做「性反應測試」，後經法院判處3年徒刑。衛福部指出，這位黃姓醫師執業登記在桃園市，將行文請地方衛生局評估是否懲戒處分，衛福部也會研議往後遇此類情況，是否在特定條件下公開醫事人員姓名。

一名年輕女子小芳（化名）在2021年6月的新冠肺炎第三級疫情警戒期間，因腹痛、發燒前往台大急診室就診，經診斷疑為黃體破裂而留院觀察，而當時涉案黃姓醫師是台大醫院婦產部第3年住院醫師，負責值勤急診診療工作。

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小芳指控，該名醫師謊稱要做「性反應測試」，在沒有護理師陪同的情況下，要求拖去下半身衣物，躺在急診室婦科診間的診療椅上，接著戴著手套搓揉陰蒂並指侵，之後藉口幫她照陰道超音波時，發現有異常分泌物為由，再做1次性功能測試，小芳查覺有異而拒絕，後續也請男友協助報警，事件因此爆發。

衛福部醫事司副司長劉玉菁指出，依據「醫師法」第25條規定，醫師若利用業務機會進行犯罪行為，經判刑確定，將由醫師公會或主管機關移付懲戒，且可能懲戒方式包括警告、接受額外的一定時數繼續教育或臨床進修、限制執業範圍或停業一個月以上一年以下、廢止執業執照、廢止醫師證書等。

劉玉菁說，目前這位黃姓醫師經一審判處3年徒刑，衛福部將行公文，由地方衛生局召開醫事懲戒委員會，衛福部則主責第二階段的覆審，至於外界關注是否公開姓名一事，由於判決書屬公開資訊，因此目前這位醫師的姓名已經公開。

不過，劉玉菁也提到，有些案件尚在申訴等階段，也還未經過程序宣告確認，這類情況是否也要公布姓名則有待討論，考量醫事人員種類繁多，衛福部也將研議從各項人員法修正，還是納入性侵害防治相關法條的通則內規定，但「目前還沒有明確方向。」

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