議員批中市租金補助太少 要求比照北北高

副市長黃國榮表示，加碼租金補助會研議看看。（記者蘇金鳳攝）

2025/05/12 12:04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕房價節節高升，中央跟地方都有租金補助，但台中市租金補助太少，讓台中市議員陳文政、陳雅惠、陳俞融都看不下去，陳文政表示，中央補助台中市申請件數最高，而台中市政府的加碼租金補助卻是比不上台北市及新北市，台中市財務有如此差嗎？要求比照北北高；而民進黨市議員陳雅惠則批中市的租屋補貼多年未調整，對青年、弱勢與新婚家庭形同杯水車薪。她要求市府檢討補貼標準，依實際租金調高金額。

副市長黃國榮表示，因為每一個縣市情況不一樣，除了中央補貼，台中市的囤房稅都會盡可能用在居住正義，而台北市是首都資源特別多，會來研究。

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市議員陳文政表示，中央跟地方都有租金補助，中央部份的租金補助，內政部每年投入300億元補助，去年六都佔整體8成，其中台中市申請中央補助是全國最多，原因何在？

陳文政並表示，各縣市都有租金加碼補助，但是台中市特別吝嗇，台北市針對一般家庭每個月加碼5300元，若有3胎每個月額外補助1千元，新北市青年租金補貼，放寬收入限制，照顧更多無法申請到中央補助的青年，高雄市也差不多，但台中市地方租金加碼補助一年一次育兒租金補貼，每胎每年補助4千元，等於一個月330元，跟北市及新北相比，台中市沒有照顧更多年輕人，年輕人要怎麼活？要求比照北市及新北及高雄。

市議員陳雅惠指出，房租年年上漲，但租屋補貼多年未調整，對青年、弱勢與新婚家庭形同杯水車薪。她要求市府檢討補貼標準，依實際租金調高金額，並針對東南區等租屋熱區加碼，落實居住正義，市府若連基本居住正義都做不到，如何談安居樂業？

市議員陳俞融提到，台中市近年房價飆升，讓市民望屋興嘆，呼籲市府應積極加強租屋補助政策，擴大補助對象與金額，尤其在房市高漲與物價上升的壓力下，租金負擔已成為民眾沉重負擔。市府有責任強化租屋友善機制，落實居住正義。

都發局長李正偉表示，中央的租金補貼，2023年核定8萬1千、2024年核定8萬零300多戶，為何台中市會較多，因為中部地區很多人到台中市就業及就學，而且台中市人口286萬人，因此租金申請多，台中市租金補助除了有一般租金補貼，也透過囤房稅來補助。

市議員陳文政質疑中市府加碼租金補助太吝嗇。（記者蘇金鳳攝）

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