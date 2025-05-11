暑假不無聊！新北暑假育樂營逾1100場活動 5/19起報名

新北市教育局結合市府各局處和各校資源，推出「新北暑期學生育樂營」。（圖由教育局提供）

2025/05/11 10:31

〔記者賴筱桐／新北報導〕暑假還沒到，許多家長已經開始產生「暑期焦慮」。新北市教育局攜手文化、消防、客家、環保、法制等6大局處，集結全市各級學校資源，推出大規模的「新北暑期學生育樂營」，總計辦理超過1100場次活動，預計吸引逾3.2萬人次參與，將於5月19日中午12點起開放報名，可至「新北校園通」APP或「新北市中小學寒暑假育樂營網站」查詢報名。

教育局長張明文表示，今年暑假育樂營整合各局處資源，發揮專業特色，提供豐富且兼具教育趣味的多元學習，讓學習場域延伸至文化、環保、法治與公共安全等領域，內容涵蓋技藝學習、體育運動、休閒探索、才藝發展等4大面向，滿足不同年齡與興趣的學生需求。

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教育局指出，市府跨局處合作辦理的多元主題營隊包含：文化局結合鶯歌陶瓷博物館與淡水古蹟博物館，辦理陶藝DIY與「探索藝夏」藝術工作坊，讓學生沉浸在藝文氣氛中；消防局推出「消防兒童夏令營」，透過互動遊戲與角色扮演，引導孩童建立基本防災意識；客家事務局設計「夏客育樂營」，融合食農教育與客家文化，促進親子共學共好；環保局舉辦「國中環境教育體驗營」，導入聯合國永續發展目標（SDGs）概念，帶領學生培養環保意識；法制局規劃「少年消保官一日體驗營」，以生動情境教學，提升青少年對消費安全與權益的認識。

此外，新北市各國中小學也辦理多元特色營隊，例如福營國中每年舉辦集中式特教班學生「自立挑戰營」，訓練生活自理與團隊合作能力；汐止區學校社工師為3年級輔導學生量身設計「探索無限─關係力UP」營隊方案，在暑期至開學後10月底的週末期間辦理，結合自我探索、親子共學與紓壓情緒支持等。

教育局說明，與市府局處合辦的活動，原則上免費參加，部分酌收材料費用，是否收費仍以活動性質為主。家長可透過「新北校園通」APP綁定學生資訊，或是至「新北市中小學寒暑假育樂營網站」查詢，即可依興趣搜尋鄰近學校的營隊內容，輕鬆完成報名，報名成功可獲得點數獎勵。

「新北暑期學生育樂營」涵蓋技藝學習、體育運動、休閒探索、才藝發展等4大面向。（圖由教育局提供）

今年「新北暑期學生育樂營」規劃超過1100場次，預計吸引逾3.2萬人次參與。（圖由教育局提供）

「新北暑期學生育樂營」今年總計規劃超過1100場次活動，將於5月19日中午12點起開放報名。（圖由教育局提供）

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