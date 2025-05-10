毛孩放風去！ 南市安南區第1座寵物公園7月底完工

南市動保處與議員蔡麗青、邱昭勝及東和里里長曾靖凱攜手盤點里內空間，計畫打造友善寵物公園。（記者王姝琇攝）

2025/05/10 16:24

〔記者王姝琇／台南報導〕近年寵物飼養數量漸增，南市府持續於各區設置寵物友善公園，安南區第1座寵物公園即將誕生，選定鄰近史博館、亞太棒球村的東和里運動公園，預計7月底完工。

安南區東和里內有史博館、亞太國際棒球訓練中心、安南醫院等大型建設，周邊生活機能健全，日前甫舉行新東和里活動中心動土儀式，預計明年8月完工。因應迅速成長的人口數，南市動保處與議員蔡麗青、邱昭勝及東和里里長曾靖凱攜手盤點里內空間，計畫打造友善寵物公園。

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蔡麗青表示，經盤點及多次會勘後，決定運用原東和里運動公園腹地打造獨立空間的寵物友善公園，今年已陸續設計完成並招標、動工，預定於今年7月底完工，造福安南區毛小孩；規劃部分包括佔地1000平方公尺的大型犬運動場地，及330平方公尺小型犬專用場地，出入口進出分流。

公園規劃邊界設有圍籬及雙道進出門，同時設有入口意象、座椅及洗手台、洗腳池，大、小型犬場內均有波浪形及三角形坡道，大型犬專區再增設高低跳牆、梯形坡道等，讓毛孩能自由奔跑。

蔡麗青說，安南區東和里人口成長明顯，隨著新建案也陸續增加，更應提前規劃因應未來需求；東和里寵物友善公園完工後，將會是安南區首座寵物友善公園，滿足家中有毛小孩的生活需求，未來也將繼續盤點合適的場地，規劃更多的寵物親善空間，讓台南市成為真正寵物親善的城市。

安南區長魏文貴說，東和里公園內設有籃球場、羽球場及興建中的新東和里活動中心，周邊更有球迷必來朝聖的亞太棒球村與吸引旅客造訪的史博館；現再新增寵物友善公園，提供居民或遊客帶毛小孩來奔跑，獨立設計空間也能提高民眾運動及小朋友玩樂安全，讓大家安心自在地放風。

南市安南區運用東和里公園空間打造第1座寵物公園，將於今年7月底完工。（記者王姝琇攝）

南市府持續於各區設置寵物友善公園，圖為東區竹篙厝寵物友善公園。（記者王姝琇攝）

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