白沙屯媽祖婆進香途中，拱天宮南側聯絡道工程標出。圖為今年隨媽祖婆出發時人潮。（記者蔡政珉攝）

2025/05/09 16:52

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮為全國宗教信仰中心，香客絡繹不絕，加上被列為國家重要民俗的拱天宮往雲林縣北港朝天宮徒步進香，近年來報名參加人數屢創新高，今年已經將近33萬，為紓解往來拱天宮車流，苗縣府規劃於台1線與苗31-1路口開闢南側聯絡道，之前曾因投標廠商不足流標，但於媽祖婆進香途中工程已順利標出，估計於6月辦理動土祈福儀式、工期需20個月。

白沙屯地區原為濱海小漁村，但自從拱天宮媽祖婆徒步進香報名人數屢創新高，且成為焦點，香客持續增加，之前也開闢拱天路，但遇到假日車輛仍然容易壅塞。

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拱天宮所在地通霄警方遇到春節、進香期間等，常需動員地批警力與義警等管制、疏導交通，白沙屯拱天宮媽祖婆今年進香出發時，同樣吸引大批車流與人潮，周邊地區滿滿人龍，可見白沙屯媽祖婆魅力與信眾虔誠。

苗縣府交通工務處指出，目前規劃於台1線與苗31-1路口向西延伸跨越台鐵海線聯絡道，總長420公尺、寬13.6公尺；之後於拱天路與拱天宮第二停車場路口往南拓寬，新闢1330公尺海濱道路，並讓兩條道路互相銜接；至於南側聯絡道與鐵路相接部分，將採高架式跨越鐵路與鐵路相交。

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