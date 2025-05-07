竹市光武國中通學步道甫完工 居民批成撞牆步道及機車違停區

新竹市光武國中通學步道甫完工，但鄰近居民卻批竟成撞牆步道，學校則表示完工後的通學步道確實提供學生安全的步行環境。（記者洪美秀攝）

2025/05/07 16:59

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府日前斥資900萬完成光武國中通學步道，但附近居民卻批通學步道竟成撞牆步道，也造成機車違停，實際增加的步道僅40公尺，其中號稱300公尺通學步道有120公尺直接塗油漆就完工，這樣經費要900萬元，號稱比近12億的棒球場還貴，卻得出一條撞牆步道，並酸這就是高虹安與邱臣遠市府號稱的政績？

市府教育處表示，光武國中通學步道工程，除延長到光復路514巷路段，也針對現有人行道不符合無障礙、寬度不足的部分進行整建，相關設計皆經內政部國土管理署審查核定在案。

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且在設計施工前，都依相關法律規範規劃，並委請樹醫生針對工區內老樹進行評估，考量既有路寬與校地空間不足及樹木生長狀態，實體人行步道部分淨寬度可能不足0.9M，同時在實體人行步道束縮處另一側設置以油漆區分的標線型人行道，並利用行穿線銜接，方便身障人士輪椅行走。而步道的樹穴蓋板，後續會焊接防滑型鋼板加強防護，提高用路人安全。

通學步道完工後，多數學生及居民都有通暢通行空間，也透過校園圍牆退縮，達成社區共好。

附近居民提到，幾乎每天會走光武國中通學步道，這條通學步道號稱總經費900萬元，且要改善光復路既有通學步道，並延伸至光復路一段514巷及龍山東一街等街道，但實際結果卻是做出會撞牆的實體通學步道，這條新做的步道僅約40公尺，然後旁邊又弄個油漆劃出來的通學步道約120公尺，加上光復路一段514巷加龍山東一街，全長其實約300公尺，卻花了900萬元，然後僅增加約40公尺實體通學步道，除會撞牆，還常見機車違停在通學步道上，成了機車最佳停車處，而市府將此通學步道視為政績，卻僅增加40公尺，實在很諷刺。

新竹市光武國中通學步道甫完工，但鄰近居民卻批竟成撞牆步道，且有大樹阻擋，對學生來說也造成不方便。（記者洪美秀攝）

新竹市光武國中通學步道甫完工，但鄰近居民卻批竟成撞牆步道，學校則表示透過退縮校園圍牆，完工後的通學步道確實提供學生安全的步行環境。（記者洪美秀攝）

新竹市光武國中通學步道甫完工，但鄰近居民卻批竟成撞牆步道及機車違停區，但市府卻將此視為政績，實在很諷刺。（照片取自網路貼文）

新竹市光武國中通學步道甫完工，但鄰近居民卻批竟成撞牆步道及油漆的標線型步道，市府還將此視為政績，實在很諷刺。（照片取自網路貼文）

新竹市光武國中通學步道甫完工，但鄰近居民卻批竟成撞牆步道及油漆的標線型步道，市府還將此視為政績，實在很諷刺。（照片取自網路貼文）

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