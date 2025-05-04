清大環文系攜手竹市舊港島社區 打造草藥地圖

師生深入社區與在地長輩、地方創生團體及青年志工合作，以實地訪談、走讀田野與實作導覽的方式，挖掘社區中隱藏的草藥智慧。（記者蔡彰盛攝）

2025/05/04 12:35

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕清華大學環境與文化資源學系與中國醫藥大學新竹附設醫院中醫科合作，在新竹市舊港島社區舉辦別開生面的「社區草藥實作地圖共創活動」，融合在地耆老知識、青年創意與學術資源，攜手建構屬於南寮在地的綠色療癒路徑，讓傳統草藥文化在現代生活中重新綻放光芒。

師生深入社區與在地長輩、地方創生團體及青年志工合作，以實地訪談、走讀田野與實作導覽的方式，挖掘社區中隱藏的草藥智慧，並製作「南寮社區草藥地圖」，未來將轉化為導覽手冊、體驗行程及AR互動展示，供社區使用並吸引遊客參與。

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活動第一階段以「草藥走讀」為主軸，由社區耆老帶領學生走訪老街、港口古道、河堤綠帶等地區，介紹包括魚腥草、左手香、野薑花、九層塔等常見又實用的草藥植物。學生們透過記錄耆老口述經驗，彙整草藥的使用方法、食療經驗與文化意涵，形塑出草藥與社區生活間的深刻連結。

「草藥不是只有中藥房才有，很多在巷弄、田邊、河畔長大的植物，其實都是我們阿公阿嬤以前常用的天然良藥！」中國醫藥大學新竹附設醫院中醫科主任徐新政說，「其實這些植物不但富有療效，更承載著一種地方的生命記憶與生活智慧。」

校方表示，本計畫強調透過認識環境與生態、人與植物的互動，培養身心靈的整體健康。透過草藥應用實作，學生與社區夥伴一同討論出草藥植物的分類方式、路線規劃與導覽設計，並著手開發體驗課程和綠色旅遊系統，讓每一株植物背後的知識可以被保存與傳播。

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