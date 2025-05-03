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    宜蘭茶春比賽出爐 特等獎每台斤訂價1萬2千元

    宜蘭茶春茶比賽成績今天揭曉，冬山鄉林光益（右4）摘下烏龍茶組特等獎，代理縣長林茂盛（右5）到場頒獎。（圖由宜蘭縣府提供）

    宜蘭茶春茶比賽成績今天揭曉，冬山鄉林光益（右4）摘下烏龍茶組特等獎，代理縣長林茂盛（右5）到場頒獎。（圖由宜蘭縣府提供）

    2025/05/03 18:34

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭茶春季優良茶品質鑑定比賽成績今天（3日）出爐，烏龍茶組有36件參賽，新品種茶組47件，競爭激烈，象徵最高榮譽的特等獎，每台斤訂價1萬2000元。縣府歡迎消費者選購優質宜蘭茶，以行動支持在地農業。

    宜蘭縣茶葉發展協會主辦的宜蘭茶春茶比賽，邀請農業部茶及飲料作物改良場前場長陳國任擔任評審，依照外觀、香氣、滋味、水色等項目評分，參賽茶品都頗具水準，展現宜蘭茶葉多元風貌與深厚底蘊。

    主辦單位今天下午在宜蘭綠色博覽會園區舉行頒獎典禮，宜蘭縣代理縣長林茂盛到場頒獎。縣府表示，宜蘭茶比賽不僅提升在地茶葉品牌價值，也創造極佳收益，將持續推動茶產業創新與市場拓展，讓宜蘭茶香飄得更遠。

    比賽成績如下：烏龍茶組：特等獎冬山鄉林光益（金谷茶園）、頭等壹獎冬山鄉黃秋雄（進益茶園）、頭等獎冬山鄉林瑞楷（金谷茶園）及冬山鄉林登科（鵝山茶園）。新品種茶組：特等獎冬山鄉簡淑惠（進益茶園）、頭等壹獎冬山鄉劉美玉（明星茶園）、頭等獎冬山鄉黃秋雄（進益茶園）及大同鄉邱劉寶（玉蘭茶園）。

    宜蘭縣茶葉發展協會制訂各個獎項參考售價，特等獎每台斤1萬2000元、頭等壹獎8000元、頭等獎4800元、金牌獎3000元、銀牌獎2400元、優良獎1600元。宜蘭縣茶葉發展協會電話：03-9583549。

    宜蘭茶春茶比賽新品種茶組特等獎，由冬山鄉簡淑惠（右6）奪得。（圖由宜蘭縣府提供）

    宜蘭茶春茶比賽新品種茶組特等獎，由冬山鄉簡淑惠（右6）奪得。（圖由宜蘭縣府提供）

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