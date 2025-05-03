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    桃園大埔轉運站退場 龜山垃圾明年底不轉運

    龜山區規劃社區垃圾白天子母車清運，垃圾會暫置大埔轉運站情況將於明年底結束。（環保局提供）

    龜山區規劃社區垃圾白天子母車清運，垃圾會暫置大埔轉運站情況將於明年底結束。（環保局提供）

    2025/05/03 17:59

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市家戶垃圾進入中壢工業區欣榮焚化廠、觀音榮鼎生質能中心處理。由於龜山區路程較遠，為避免垃圾車往返影響清運，垃圾會暫存於大埔轉運站，但轉運站髒臭，滋生民怨；環保局規劃社區大樓以「子母車」方式，利用白天非尖峰時間清運，預估明年底大埔轉運站就可走入歷史。

    環保局雖然耗資千萬元整理大埔轉運站，但仍遭龜山籍市議員陳雅倫、李宗豪詬病造成附近環境污染，尤其是焚化爐歲修期間還要堆置桃園區垃圾，地方要求市府提出大埔垃圾轉運站退場的具體時間表。

    環保局長顏己喨表示，龜山的垃圾即使暫置在大埔轉運站，但還是第二天早上要清運完畢；未來在龜山市區推動日夜間清運垃圾分流，市府協助採購垃圾子車供社區使用，讓夜間清運垃圾車不需要往返，預估明年底龜山垃圾就不需要進轉運站。

    他也提到，日夜間清運垃圾分流也是環保局重點工作，統計去年全年度已設置534輛垃圾子車，去年底針對社區子車需求進行調查需求為766輛，目前正進行上半年度子車採購作業，預計6月完成設置。

    顏己喨說，目前日間清運專線收運社區數量已達1728處，將持續鼓勵宣導社區設置垃圾子車並加入日間專線，並由各區清潔中隊定期進行垃圾子車清查盤點，部分社區子車是由議員建設款配合採購，未來亦將訂定使用規範妥善管理，以利社區垃圾子車妥善維護與運用。

    據悉，目前垃圾子車規格為1100公升與660公升兩種，成本約8000元至1萬元，以社區規模來推算。鑑於部分社區較為迷你，環保局也評估是否要採購240公升子車。

    龜山區規劃社區垃圾白天子母車清運，垃圾會暫置大埔轉運站情況將於明年底結束。（環保局提供）

    龜山區規劃社區垃圾白天子母車清運，垃圾會暫置大埔轉運站情況將於明年底結束。（環保局提供）

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