宜蘭3月野放的「美人魚」日本沖繩現蹤 網笑稱：偉大探險家

被視為傳說「美人魚」的儒艮，3月下旬在宜蘭粉鳥林現蹤（如圖），4月底在日本沖繩海域被拍到。（漁民提供）

2025/05/03 16:24

〔記者江志雄／宜蘭報導〕儒艮被視為傳說「美人魚」原型，3月25日在宜蘭粉鳥林定置漁網現蹤，漁民捕獲活體野放。日本NHK報導，沖繩久米島海域4月29日也被拍到一頭儒艮，經過比對確認與粉鳥林捕獲的同一頭，網友笑稱，儒艮是海中偉大探險家。

儒艮被國際自然保護聯盟（IUCN）紅皮書列入易危物種，台灣在1931年曾有捕獲紀錄，相隔94年後，今年3月意外在粉鳥林定置漁網出現，這尾活體的體長將近3公尺、體重500公斤，珍貴影像曝光後震驚海洋學界，中研院研究員譽「美麗神話再現台灣」。

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根據NHK報導，4月29日，一名潛水嚮導和其他5名潛水員，潛入沖繩久米島西南海岸5公尺深水下，發現一頭隻體長約2公尺、過去從未見過的海中嬌客，外形看起來不像海豚，後來得知是儒艮時，感到相當訝異。沖繩周邊地區被認為是儒艮棲息地的北界，過去發現過儒艮在海底吃海藻的痕跡。

報導中又指出，沖繩縣環境科學中心研究所儒艮研究專家小澤博之，透過對比照片中儒艮的傷勢及其他損傷，確定是3月在台灣海域捕獲並野放的那頭儒艮，這也是幾十年來首次在久米島發現儒艮。

儒艮是海洋哺乳類動物，生活在淺海的海草床生態系，分布於斯里蘭卡北部、東南亞及日本沖繩群島一帶海域，外形與海牛很像，游動緩慢、個性溫馴，成體1天會要吃掉30到40公斤海草，因肉可食用、提煉成油、皮膚能製成皮革、骨頭用於雕刻，昔日遭人類大量獵殺，加上海洋環境受干擾，棲地大量減少，成為瀕危物種生物。

台灣在1931年曾有捕獲儒艮紀錄，相隔94年後，今年3月意外在粉鳥林定置漁網出現。（漁民提供）

宜蘭漁民在粉鳥林定置漁網內捕撈到活體印度太平洋儒艮。（漁民提供）

日本NHK報導，沖繩久米島海域4月29日也被拍到一頭儒艮，經過比對確認與粉鳥林捕獲的同一頭。（擷取自NHK）

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