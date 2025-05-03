今悶熱局部高溫恐破36度 梅雨鋒面來襲明降雨區域擴大、時間拉長

今年第1波梅雨鋒面將於今、明報到！午後各地易有局部短暫雷陣雨，且明日降雨區域再擴大，降雨時間也會再拉長。（資料照）

2025/05/03 08:27

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，今年第1波梅雨鋒面將於今、明報到！午後各地易有局部短暫雷陣雨，且明日降雨區域再擴大，降雨時間也會再拉長。同時台灣因位處鋒前暖區，沒下雨時還是相當悶熱，西半部高溫約30至34度，南部近山區有機會衝到36度或以上。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日天氣受梅雨鋒面接近影響，東部、東南部地區及恆春半島會有局部短暫陣雨或雷雨機會；其它地區維持為多雲天氣，午後也會有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

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「林老師氣象站」提醒，由於位處鋒前暖區，沒下雨時的感受還是相當悶熱，西半部高溫普遍可以來到30至34度之間，尤其南部近山區會再更高一些，有機會衝到36度或以上；東半部高溫也在27至30度之間。

「林老師氣象站」說明，明日受梅雨鋒面通過影響，降雨區域再擴大，降雨時間也會再拉長，中部以北、東半部地區及恆春半島均有局部短暫陣雨或雷雨發生的機會；其它地區仍然維持為多雲天氣，午後有局部短暫雷陣雨，東半部地區及西半部山區並有局部較大雨勢發生的機率。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今、明兩天各地大致多雲時晴，天氣偏暖、水氣多，大氣不穩定，台灣附近偶有對流發展，尤其午後在陸上發展的機率較高、強度也較強，應注意其伴隨的局部陣雨或雷雨。

吳德榮表示，下週一不穩定度稍降，天氣偏熱，午後山區偶有局部降雨的機率。下週二至週四晨「梅雨季」首波鋒面通過，轉有局部短暫陣雨或雷雨。下週四白天起至週五鋒面逐漸北移；不穩定度漸降，天氣偏熱，午後山區偶有局部降雨的機率。

吳德榮提到，下週六鋒面接近，午後對流增強。下下週日、一鋒面再南下，轉有陣雨或雷雨。但各國模式期末模擬多不同調，「不確定性」大，需持續觀察。

吳德榮也指出，根據最新歐洲及美國模式模擬顯示，未來10天「熱帶擾動」模擬路徑，大多在通過菲律賓後，無明顯發展。但其殘存的水氣，對梅雨鋒面發展的貢獻程度，需進一步觀察。

「林老師氣象站」發文指出，今日天氣受梅雨鋒面接近影響，東部、東南部地區及恆春半島會有局部短暫陣雨或雷雨機會；其它地區維持為多雲天氣，午後也會有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。（圖擷自臉書）

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