首件細部設計標！中捷藍線「高架段」BD01標完成評選

中捷藍線「高架段」BD01標完成評選。（圖：市府提供）

2025/05/01 19:15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中捷運藍線預計6月動工，藍線首件進入細部設計與監造階段的標案「高架段」BD01標細部設計及監造委託技術服務」標，今（1日）順利完成評選，已擇定最優勝廠商，後續議價及決標後，將展開包括站體、軌道等進行細部設計。至於地下段昨（4月30日）完成資格標開標，末段地下化區間標正上網招標中。

台中市首條地下捷運系統「中捷藍線」全長約24.78公里，起自西側台中港，沿台灣大道一路向東，終點至東區新建國市場，為採高架與地下化並行方式建設，全線共設置20座車站及1座五級維修機廠。

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捷運工程局指出，藍線設計監造作業共分為3個標案（BD01~BD03）；捷工局長蘇瑞文指出，今天完成最優勝廠商評選的BD01高架段，也是藍線段首件進入細部設計與監造階段的標案，範圍自台中港臨港路4段起，沿台灣大道東行，涵蓋B1至B8等8座高架車站與相關路段，預算約新台幣9億元，未來得標團隊將負責完成包括車站、軌道、橋梁等細部設計、施工監造及工程品質控管等任務。

捷運局指出，BD01標海線高架段沿線條件特殊，工程挑戰甚多，需克服包括濱海環境之抗風與耐候設計、大甲斷層通過區段的地質風險、沙鹿陸橋改建工程、與台鐵的轉乘接駁整合，及該案所經的國道3號、鐵路、中華路、西濱快速道路等多項縱向重大設施的介面協調問題，市府將透過縝密設計、跨機關協調及嚴格監造機制，全力確保施工安全與品質。

捷運局指出，另兩件技術服務案同步推動中，BD02標自東海大學至市政府間的地下段（B9至B14站），已在4月30日完成資格標開標，將再召開評選委員會選出最優勝廠商；BD03標自科博館、台中車站，至新建國市場（B15至B20站）的末段地下化區間，已公告上網招標中。

蘇瑞文強調，捷運藍線為台中市軌道建設主幹，未來將與既有綠線形成「捷運十字通」，目前全力確保捷運藍線建設順利推進，目標2034年通車。

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